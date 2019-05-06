他被叫「老闆」險被沒收8千萬 喊冤判無罪

2019-05-06 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄檢廉調單位3年前偵辦警方包庇電玩賭博電玩案，並抄了多間電玩店，監聽發現昔日曾經營電玩場的湯姓男子被稱呼「老闆」，認定湯是「一ㄚˇ虎樂園」的大股東兼負責人。但湯極力喊冤說僅「寄台」分紅，高雄地院審理發現，湯確實沒參與營運事務，判他無罪，遭檢方要求沒收的不法所得8000多萬也保住，可上訴。

全案起因高雄地檢署指揮查緝涉賭博不法的電玩店時，楊姓業者稱呼湯姓男子為「老闆」，偵結起訴時，認為湯從2009年9月起至2016年7月間，在「一ㄚˇ虎樂園」內擺遊戲機台共51台，供賭客把玩，並以積分可以兌換現金來對賭，他還與另3名被告一起經營「新興電子遊戲場」，涉犯賭博罪等嫌疑。

湯姓男子供稱，25年前他確實在六合夜市經營「雅虎電子遊戲場」，2002年到大陸之後就沒再插手，後來楊姓男子想在左營區自由二路開電玩店，問他是否可用雅虎電子遊戲場名稱，但之後楊以「一ㄚˇ虎樂園」為名與他沒關係，更和新興電子場完全無關。

湯說，他有擺「皇冠賓果」電玩遊戲機台在「一ㄚˇ虎樂園」內，並獲得分紅，但從沒參與經營管理。

楊姓男子證稱，湯姓男子算是有出資的股東，但與其他股東間也沒說好誰是老闆，「有入股、沒有參與店內之事務」，至於為何稱湯為「老闆」，因兩人為20幾年好友，稱老闆是習慣，湯也回稱「楊董」。

合議庭認為，以湯姓男子的資歷，被稱呼為老闆沒有悖離常情，且雙方通聯內容也沒有討論到店內事務，檢方憑此稱呼就推論湯姓男子為「一ㄚˇ虎樂園」幕後股東兼負責人，也無其他事證，判無罪；而檢方認為應沒收湯不法所得8103萬多元，也不必沒收。