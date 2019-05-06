撞死高三生爆女友幫藏匿 檢方聲押酒駕男

2019-05-06 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄欒姓高三生昨天凌晨慘遭酒駕撞死，涉肇逃的林姓男子經偵訊後，高雄地檢署認為他凌晨3點多肇事、直到當天晚間7點才投案，15個多小時行蹤不明，有逃亡之虞，今晚9抵多向法院聲請羈押；林消失期間，疑似與章姓女友聯繫，檢方訊後認定章女涉犯藏匿人犯罪，裁定交保2萬元。

欒姓高三生的父親今晚又回到雄檢門口，表示希望得知法院最後裁定結果，也不滿指出，林姓嫌犯的家屬都沒表達任何關心之意，「若人放出來，我會擋住他（指林嫌），讓媒體好好問」。

檢警調查，林姓男子（28歲）昨天在市區舞廳飲酒後，凌晨3點14分行駛經過前鎮區中山二路南向的慢車道，擦撞騎腳踏車的欒姓高三生，造成欒頭部重創送醫不治，卻疑自知喝酒，趕緊駛離逃逸；警方循線在林園區某停車場發現肇事車，找到車主的黃姓兒子，黃才說出開車者為林姓男子。

不過警方到林在林園區戶籍地，也於肇事車附近埋伏，都不見林姓男子蹤影，靠黃姓男子協助聯絡和林親近的友人，林終於在昨晚7點主動到前鎮警分局投案。

檢警懷疑，林姓男子無業，卻逃亡長達15小時沒人知道行蹤，恐有人接應，深入追查期間林疑有與章姓女友聯繫，偵訊後將章女列為涉嫌藏匿人犯的被告，今晚9點多訊後裁定2萬元交保。章女家屬前來辦保後，她從後門低調離去。

林姓男子未清楚供出逃亡期間躲藏的地方，檢方認為有逃亡之虞，今晚向院方聲請羈押，但沒禁見。