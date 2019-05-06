曾性犯罪還說生性單純 「金包銀」詐騙求輕判

2019-05-06 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



魏姓男子拿金項鍊到當鋪典當，佯稱是結婚紀念物、一星期就贖回，當得5萬元；項鍊因流當而遭鎔毀，露出「金包銀」面貌。魏被依詐欺罪嫌判刑4月，得易科罰金定讞。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

魏姓男子拿金項鍊到當鋪典當，佯稱是結婚紀念物、一星期就贖回，姚姓老闆給付5萬元，但等了3個月仍等不到魏來贖，姚請合作的銀樓鎔金，發現裡頭是「金包銀」。魏落網時稱是替友人「林郁文」典當，但說詞不一，台北地檢署依詐欺罪起訴，台北地院判他4月徒刑，得易科罰金。魏上訴稱自己「生性單純」被利用，高等法院認為否認犯行，又有妨害性自主、竊盜、詐欺、公共危險前科，駁回上訴定讞。

魏2009年間犯妨害性自主罪，遭高院判刑1年8月定讞，後來他在嘉義犯另件妨害性自主案件，遭嘉義地院判刑8月。魏也曾與未成年網友到賓館「開房間」，還趁女方睡著時偷走手機和現金，也因未依通知完成身心治療或教育輔導，違反性侵害犯罪防治法。

2016年6月28日晚間，魏拿著1兩多的項鍊到台北市民中東路一家當舖典當，他表示「有急用」，並說這是結婚時去銀樓買的套組，為了給老婆交代，絕不會讓這金飾流當。姚姓老闆當時用小火槍燒過，但沒發現是假貨，他推測黃金市價當時可轉賣7萬，魏因此當了5萬元。

事隔3月，姚等不到魏贖回，將項鍊拿給同行收購，詎料大型火槍一燒，裡頭出現的是銀塊，他氣得向中山分局中山二派出所報案。

魏後來遭通緝、落網，偵訊時，他稱項鍊是「林郁文」自行加工後請他典當，但一審審理時，又說是到了當鋪門口，「林郁文」才說這是假貨。

高等法院認為，不管是哪種說法，魏都知道他要典當的項鍊非純金，但他卻向老闆謊稱這是結婚時的項鍊，可見他積極施詐。魏上訴時除了說自己生性單純外，還辯稱老闆當時有驗過，怎麼知道對方是不是拿別人典當之物嫁禍。高院審酌魏沒心悔悟，加上前科累累還不知警惕、以身試法，維持一審4月刑度。

姚姓老闆說，開當舖的也要有點財力，他不可能隨便抓個人說「這是假的」就為了賺這些報酬，也不可能掉包來誣告魏。