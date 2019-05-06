男露鳥喊「為何不能脫」 公然猥褻竟無罪

2019-05-06 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄黃姓男子去年8月酒醉遭控公然露鳥，牽著孫女的祖父勸他拉起褲子，他疑還吼「女人可以脫我為何不能」，警方獲報後將黃依公然猥褻罪嫌送辦。黃審理時供稱當時尿急跑到角落小便，上衣也遮住並未露出下體，橋頭地院審理時，勘驗錄影畫面認定沒看到黃的下體，判他無罪，仍可上訴。

起訴指出，2018年8月7日晚間，未穿內褲的黃姓男子，在高雄某停車場內將褲子脫下，還用手指著自己下體，當時有名祖父牽著未成年小孫女經過，見狀上前制止，黃姓男子仍不理會，路人協助報案後，警方到場並調閱監視器畫面，將黃送辦。

黃姓男子供稱，當天酒醉，且沒穿內褲，臨時尿急才去停車場角落小便，但因褲子鬆垮又沒繫皮帶才會滑落，他趕緊拉起褲子又掉下去；遭到該名祖父指責，他用手指著上衣，表示「上衣蓋至大腿，不會露出來」，並不是故意手指生殖器意圖猥褻，至於他還有講什麼話，因當時酒醉已忘記。

合議庭勘驗監視器畫面，黃姓男子的褲子滑落至大腿的特寫畫面，所穿紫色上衣都有蓋至大腿根部，下體沒有直接露出來，該名祖父也證稱黃的下體沒外露。