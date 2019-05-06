男露鳥喊「為何不能脫」 公然猥褻竟無罪
高雄黃姓男子去年8月酒醉遭控公然露鳥，牽著孫女的祖父勸他拉起褲子，他疑還吼「女人可以脫我為何不能」，警方獲報後將黃依公然猥褻罪嫌送辦。黃審理時供稱當時尿急跑到角落小便，上衣也遮住並未露出下體，橋頭地院審理時，勘驗錄影畫面認定沒看到黃的下體，判他無罪，仍可上訴。
起訴指出，2018年8月7日晚間，未穿內褲的黃姓男子，在高雄某停車場內將褲子脫下，還用手指著自己下體，當時有名祖父牽著未成年小孫女經過，見狀上前制止，黃姓男子仍不理會，路人協助報案後，警方到場並調閱監視器畫面，將黃送辦。
黃姓男子供稱，當天酒醉，且沒穿內褲，臨時尿急才去停車場角落小便，但因褲子鬆垮又沒繫皮帶才會滑落，他趕緊拉起褲子又掉下去；遭到該名祖父指責，他用手指著上衣，表示「上衣蓋至大腿，不會露出來」，並不是故意手指生殖器意圖猥褻，至於他還有講什麼話，因當時酒醉已忘記。
合議庭勘驗監視器畫面，黃姓男子的褲子滑落至大腿的特寫畫面，所穿紫色上衣都有蓋至大腿根部，下體沒有直接露出來，該名祖父也證稱黃的下體沒外露。
祖父出庭作證另指，黃姓男子一直重複說「女人可以脫我為何不能脫」等語，合議庭發現，黃當時明顯酒醉，但黃的褲子第一次滑落時隨即拉起，是因後來與該祖父爭吵，褲子再次掉落才沒再拉起，過程中也沒有刻意掀起上衣的舉動，採信黃確實沒有刻意「展示下體」的意圖。
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