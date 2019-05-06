立委簡東明賄選無罪還沒定讞 檢提4疑點上訴

2019-05-06 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



國民黨籍山地原住民立委簡東明遭控2016年立委選舉涉嫌賄選，一審遭判5年半徒刑，上訴二審判刑4年，不過全案經最高法院發回更審，高雄高分院上月更一審，將簡東明等12名被告大逆轉改判無罪。高雄高分檢今天表示，判無罪的理由矛盾、違背經驗法則等，全案已經再提起上訴。

高雄高分檢指出，原判決採信簡東明交付現金給李姓女子等人，是因分派工作給予報酬，而非賄款，但2016年1月14日當時正副總統參選人朱立倫、王如玄在夢時代造勢，是由黨部全力推動，並非簡東明主導，也無證據顯示李女等人有參與工作，此部分出現理由矛盾、理由不備。

而簡東明服務處替工作人員投保，每人355元、共付17萬多元，理應有500人投保，但同案被告200多人中，僅84人參與投保，原判決卻認為沒投保的人收到錢，也認為屬於工作人員的工作費，違反經驗法則。

檢方發現，簡東明發給同案被告金額皆不同，有1000元、1500元、2000元、3000元、5000元、6000元、7000元，原判決卻沒以參與輔選工作量及花費時間，來量化比對是否合理，判決理由不備。