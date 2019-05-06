崑劇團來台公演夾帶31瓶酒 酒精用來洗戲服獲不起訴

2019-05-06 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



大陸崑劇院去年在台灣公演明末戲曲代表作「西樓記」，基隆關檢驗進口的演出道具，發現夾帶包含花雕酒、二鍋頭等31瓶酒品，協助辦理進口作業的建國工程基金會和執行製作許姓女子，遭認犯下輸入私酒罪嫌，士林地檢署偵查後，認為酒是用來清洗傳統戲服上的汗漬，予以不起訴。

去年11月16日，基隆關發現這批演出道具內，白酒（酒精濃度42%）、花雕酒（酒精濃度15%）、黃酒（酒精濃度13%）、二鍋頭酒（酒精濃度65%）共計31瓶未申報，涉嫌違反菸酒管理法輸入私酒罪。

許女供稱，在基金會擔任藝術行政工作，協助崑劇表演劇團辦理服裝進口，「不知道他們夾帶酒品」，直到報關公司在海關通關後，才告知表演道具內的酒品遭查扣，進一步詢問劇團才知悉，酒品用來清洗戲服上的汗漬。

許女指出，酒品主要是揮發汗漬，傳統戲劇表演服上有染色的刺繡，若碰水可能會褪色，不能下水洗滌，僅能使用酒類進行清洗。

台灣知名劇場導演王嘉明及大陸地區江蘇省崑劇院，去年攜手合作翻新明末戲曲代表作「西樓記」，去年12月7至9日及12月14至15日，分別在國家兩廳院和衛武營國家藝術文化中心公演，演出結束隔日即離開台灣。

檢察官認為，傳統戲服無法下水洗滌，需用酒類或酒精清洗、保養，有新聞報導佐證，且尚無證據證明許女在協助道具進口前，即得知道具含有酒品，難認有輸入私酒故意，許女、建國工程基金會犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。