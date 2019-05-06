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「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

蘆竹王陽明偷拍案今出庭 上周猥褻警方遭逮

2019-05-06 18:00聯合報 記者曾健祐╱即時報導

自稱蘆竹王陽明男子李威德上週才因對員警做猥褻動作被逮移送台東地檢署偵辦，李另涉嫌偷拍和女友性愛影片，去年2月遭桃園地檢署依恐嚇、妨害秘密等罪嫌起訴，李威德今到桃園地院開庭，面對詢問他認為新聞亂寫，並拿起手機朝記者錄影，表示他也要採訪，庭訊後未多做發言就離去。

桃檢起訴指出，李2016年和前女友交往期間，多次用偷拍和她性交畫面，後來對方提分手，李恫嚇「一定讓妳付出代價」，就將影片上傳臉書、YOUTUBE，之後又陸續約女網友回家性交，用同樣手法竊錄性愛影像，甚至揚言「檔案對我一點價值也沒有，但是唯一讓女人怕的東西」。

檢方開庭時李坦承偷拍，還說散布目的是為讓對方難堪，檢方經清查性愛片檔案高達好幾GB，猶如李宗瑞事件翻版，前年8月爆發後，去年2月偵結依妨害秘密、恐嚇等罪嫌起訴李。

除了偷拍事件，李又因2016年2月涉及詐欺取財案，多次傳喚未到庭被通緝，去年11月警方上門抓人他竟開直播挑釁喊「你們是要來抓我的嗎？」法院裁定羈押未禁見，李在看守所期間，親友竟趁會客偷拍，把李鏡頭比YA影片PO上IG。

直到今年228連假期間，李和朋友到台東玩被警方開單時，又從後面做出抱著員警臀部，做出前後抽動的猥褻動作，朋友則在一旁錄影，事後影片上傳IG引起各界撻伐，上週一（4月29日）台東警方持拘票在新竹逮人，事後依妨害風化、侮辱公務員等罪嫌移送台東地檢署偵辦。

李威德今天下午到桃園地院出庭。記者曾健祐／攝影
李威德今天下午到桃園地院出庭。記者曾健祐／攝影
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偷拍台東性愛
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