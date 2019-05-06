朱雪璋原欲捧20萬和解突變卦 法庭外又惹紛爭

2019-05-06 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



自稱明朝皇帝朱元璋後代的朱雪璋，2016年持刀砍斷「深海閻王」王毓霖腳筋，刑事部分二審依重傷害未遂罪判他6年徒刑。民事部分，與王一同被毆的詹前賢、蔡櫂全向朱氏夫婦求償100萬元，原本台北地院上庭期雙方講妥由朱各別給兩人10萬元並當庭道歉，就同意撤告，豈料今突生變卦，朱改口稱他不用對王以外的人負責，全案將擇期言詞辯論。

案件纏訟許久，王求償4000多萬元，雙方沒有和解共識，另當天負責錄影的蔡、裁判詹則同意和解。今下午開庭前，一名不知名另案當事人見朱雪璋出現在3樓法庭區走廊，便與他發生口角。吵鬧聲傳至法庭內，法官連忙請樓下法警趕往支援，所幸沒發生肢體衝突。

本案開庭時，未避免節外生枝，法官希望雙方「一笑泯恩仇」，庭外的事情雖與本案無關，但直接在庭內解決，勿再衍生案外案。法官調解紛爭後，開始進行本案，由於上次開庭雙方講妥由朱各別給兩人10萬元並當庭道歉，就同意撤告，豈料今突生變卦。

朱向法官表明，「因刑事二審上月25日宣判，內容指本人僅須對王的傷害負責，而針對王以外其他所有原告，從檢察官起訴至ㄧ審，直到二審還原真相，與本人無關。」言下之意是認為兩人的傷勢與他無關，不願賠償。

朱說，刑事二審判決書已經收到了，高院如何認定網路上都有公開判決書，不可能當庭胡言，否則法庭內這麼多媒體旁廳，傳出去有損名譽。法官見雙方沒和解意願，諭知準備程序終結，會調閱刑事卷，全案候核辦。