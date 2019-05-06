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陳菊告張琍敏誹謗 律師：張琍敏不再犯就可以和解

2019-05-06 17:15聯合報 記者王聖藜╱即時報導

旅美藝人張琍敏代言高雄在臉書PO文「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」被前高雄市長、總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗罪，台北地院今天開庭，陳菊的律師游琦俊說，張琍敏如果登報導歉、保證不再犯，可以撤告和解，張琍敏的律師馬在勤說，會轉達陳菊的意思給張琍敏。

張琍敏代言高雄市觀光業後，於臉書PO文 「韓市長為什麼不選總統？」，PO文說「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」，並指現任高雄市長韓國瑜要抓住「民進黨的死穴」所以不選總統，陳菊因此自訴張琍敏加重誹謗罪，並附帶民事求償300萬元。

台北地院今天開庭審理，陳菊、張琍敏都沒有出庭，分別委任律師游琦俊、馬在勤出庭陳述，法官先安排調解庭，隨後行準備程序。

游琦俊代轉陳菊對自訴案立場說，如果張琍敏可以在報紙、臉書上道歉，且保證不再犯、不再詆毀陳菊的名譽，陳菊不一定要堅持訴訟，可以撤告和解；如果張琍敏後來繼續誹謗，雖然先前已達成和解，還是會將本案求償的300萬元金額做為懲罰性違約金，再行追究。

馬在勤說，張琍敏因綠卡的關係，今天不能到庭表示意見，她本來這個月底要回台灣參加歌手蔡琴的演唱會，但因故取消，「可能要到10月才會回台灣」；對於陳菊方面提出的和解條件，馬說，會轉達給張琍敏，再陳報法院處理。

張琍敏上月接到台北地院刑事自訴狀傳票，案由是妨害名譽，自訴人是陳菊，張先前已透過友人向法官請假，表示無法出庭。

法官今天對馬在勤說，刑事被告因人不在國內而無法出庭，不是法律上的正當請假理由，如果張近期無法回國，可以和自訴人律師交換書狀、表示意見，才不致案件停擺，法官另要求馬在勤至遲要在1個月內將書狀庭呈法院，以利案件進行。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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陳菊高雄市韓國瑜
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