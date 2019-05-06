女教師為弟掛名加水站負責人 司法院公懲會判決申誡1次

2019-05-06 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東一位王姓國中女教師身兼學校行政職務，屬廣義公務員，她受胞弟懇託，方便就地參加講習與配合衛生所的檢驗，登記為某加水站負責人，被銓敘部公務員兼職查核平台查核比對，發現違反公務員服務法公務員不得兼職及經營商業規定，台東縣政府據此移送懲戒，司法院公務員懲戒委員會審酌王未無實際參與經營，也未支領報酬，日前判決王姓女教師申誡一次。

公務員懲戒委員會判決書指出，銓敘部公務員兼職查核平台，查核比對發現王姓女教師在106年3月14日至108年1月2日兼任台東某加水站負責人，教師雖非公務員，但因王姓女教師在學校擔任教學組長，屬廣義公務員，兼任民營加水站負責人，違反公務員服務法公務員不得兼職及不得經營商業規定，依法應予停職。

女教師答辯稱103年購買現住房子，為解決飲用水問題，正好其胞弟在高雄認識加盟水站業者，提議在住家騎樓設置加水站，一開始無設立負責人的規定，台東縣衛生局於106年3月通知所有的加水站一律要登記一位負責人，以符合「食品安全衛生管理」，要定期接受水質檢驗和參與衛生講習，女教師受胞弟請託，可方便就地參加水質品管等相關講習與配合衛生所的檢驗，才同意掛名，不知這是違法行為，且未曾領取任何薪資。