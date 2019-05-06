郝龍斌市府官員被錯押30天 黃錫薰獲賠12萬

2019-05-06 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



台北地檢署偵辦新生高架橋案，指控台北市政府新工處前處長黃錫薰涉及貪汙，案件纏訟7年，一、二審都判無罪，去年8月無罪確定；偵查中黃被羈押30天，他聲請刑事補償，台北地院審理認為，每日補償他4000元為宜，裁定黃錫薰可獲賠12萬元。可覆審。

台北市府為強化貫穿台北都心的新生高架橋橋體穩定，於前台北市長郝龍斌任內，新工處委託昭凌工程顧問設計監照及編列預算，將高架橋改善案、中山二橋拆除案、新生高架橋北端引道案合併發包，工程2007年11月完成招標，但6度流標，檢方受理檢舉分案查弊。

檢察官起訴認定，黃錫薰等官員未依市場行情訪價，浮編工程款，製作不實預算書，致使工信公司以最低標18億5660萬元得標，昭淩公司額外獲取設計與監造服務費1551萬餘元，讓台北市府損失3億3711萬元，依貪汙罪經辦公用工程浮報價額罪、偽造文書罪起訴黃錫薰多人，全案去年8月無罪確定。

檢察官在偵查期間，黃錫薰被列犯罪嫌疑人，2010年9月28日被聲請裁定羈押，同年10月27日才獲准具保停止羈押，前後被羈押30日，黃在無罪確定後，向法院聲請刑事補償，請求每日補償他5000元、共15萬元。