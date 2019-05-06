不滿老叟路邊揮傘 騎士一推他掛了判5年

2019-05-06 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



林姓騎士行經桃園區博愛路，八旬顏姓老翁走出道路，右手的傘朝馬路方向由下而上揮動，林不悅，折返理論；林揮了一拳，顏頭部撞地8個月後死亡。桃園地院依傷害致死罪判林5年徒刑，檢方和林都上訴，高等法院認為林至今未與顏的家屬和解，還否認出手，考量傷害手段非凶殘，駁回上訴。

死者家屬也提刑事附帶民事訴訟，桃院民事庭判林須賠償顏的兩個兒子各98萬元。

林2016年1月3日下午沿桃園市桃園區博愛路往三民路方向騎車，顏姓老翁從路邊走出、朝馬路揮雨傘，林看到這一幕相當不滿，煞停、迴轉道他面前理論。林朝老翁的臉揮了一拳，老翁上身向後仰倒，頭部撞擊地面，送醫後不治。一名女路人見狀，以為是老先生遭林撞倒，報警處理。

顏治療期間，都靠呼吸器維生，但因枕部挫傷導致右額頂顳區硬腦膜下腔出血、中樞神經性休克，同年9月7日身亡。

林否認傷害致死，表示當時騎車路過，老先生拿雨傘打他右手，才掉頭想質問對方，沒想到老先生又用傘打他兩下，他用手阻擋，轉頭再看，老先生就倒在地上。

不過法官勘驗監視器畫面，當時顏姓老翁在路邊時而將雨傘拄地、時而往上揚起，當顏的傘往馬路中央揮去時，林的機車恰巧駛來，這時顏翁的雨傘擺到身後就垂下。

監視器畫面顯示，林騎機車折返，他舉左手朝顏的頭揮擊，顏屁股先著地，後來仰倒。法官發現，雨傘並沒有碰觸到林，不過林與老先生素不相識，若不是有特殊狀況，無須折返，認定林認為老先生揮傘的動作讓人深陷危險，心生不滿。

高院認為，顏年近八旬，從外貌、體態來看，林也知對方氣力、身體平衡能力不若青壯年人，而人的頭主宰身體機能運作，構造複雜且脆弱，林揮拳可預知對方恐傷重而致死。

檢察官上訴指，被害人年邁，無反抗能力，如受重擊，傷勢必然比年輕力壯者嚴重，但林卻特意毆擊，犯罪動機可惡，且案發兩個月後才到醫院拿診斷證明，企圖混淆事實，請求重重量刑。