酒駕男舞廳喝完撞斃高三生 父悲獨子又是長孫

2019-05-06 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



肇事車的右前車頭嚴重毀損。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook

高雄17歲欒姓高三生昨天凌晨3點多，慘遭林姓男子涉嫌酒駕開車衝撞後肇逃，欒的頭部受重創送醫急救不治；由於欒是家族的獨子、長孫，親友相當不捨，欒父更說兒子乖巧顧家，申請入學獲中興、嘉義大學正取，無法原諒肇事者，今一路撂人堵在高雄地檢署門口。

欒姓學生的父親說，兒子從小很乖、顧家，是獨子也是長孫，在前鎮區就讀高中，加入吉他社，還創作今年的畢業歌曲，今年大學入學考試更獲嘉義大學水生生物科系正取第一、農藝學系第7，中興大學也有科系正取。據指，欒的學校老師及同學，今都前往高市殯儀館哀悼。

欒父說，前晚兒子和朋友去旗津，再到駁二，因太晚沒有捷運可搭，只好租借腳踏車要騎回來，卻不幸發生憾事，令人不滿的是，對方竟撞上就直接跑掉，至今從沒來表示歉意，「希望他（指林姓男子）頭七時一定要出現」。

欒父查出林的身分後，昨天氣得在臉書發文，號召網友今天來雄檢門口相挺，果然一早聚集幾名民眾，新興警方也調派警力維安，但直到下午林姓男子仍未結束偵訊。

警方調查，林姓男子（28歲）前天深夜疑到苓雅區某「舞廳」飲酒作樂到半夜，開車返回林園區住處，凌晨3點14分許在中山二路南向的慢車道擦撞騎腳踏車的欒姓學生，欒當場被車頭右側及擋風玻璃撞噴飛，警消趕緊送往阮綜合急救仍不治。

但林姓男子肇事後卻開車逃逸，警方循線以車追人，當天在林園區東林西路附近的公共停車場發現肇事車，找到車主兒子黃姓男子，黃配合警方偵查，並供出車借給表哥、林姓男子；不過警方到林的戶籍地、在肇事車附近埋伏皆找不到人，靠黃透過林的友人來策動，昨晚7點林主動到前鎮警分局復興路所投案。