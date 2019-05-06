投資「玖壹壹」演唱會？ 女模前經紀詐金主上百萬遭訴

2019-05-06 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



模特兒安妮前經紀趙崇伶冒稱與「玖壹壹」所屬經紀公司混血兒娛樂有合作關係，趙女藉此涉嫌詐騙投資人上百萬元。圖為玖壹壹在老街辦直播。 圖 ／混血兒娛樂提供 分享 facebook

俄羅斯美女模特兒安妮前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，被控涉謊稱協助國內樂團「玖壹壹」在台北舉辦演唱會，向金主索取一筆上百萬元投資款項，另向倍思公司謊稱投資韓國男團「BTOB」來台辦演唱會，詐騙300萬元。台北地檢署調查後，認定她涉詐欺取財、偽造文書罪，今依法起訴。

檢警調查，趙崇伶前年向一名金主好友示意，請求投資一筆上百萬元資金協助「玖壹壹」在台北舉辦演唱會，還拿出玖壹壹所屬的經紀公司「混血兒娛樂」與她公司簽下的合作意向書，以證明確有此事。

該名金主因信任趙女，便將款項匯給「混血兒娛樂」，而趙女再向「混血兒娛樂」以匯錯款項等說法，要求其將款項匯入她帳戶。事後，該名金主發現根本沒有舉辦演唱會，憤而提告。

據了解，趙女否認詐騙，辯稱與金主間是借貸關係。檢方查出，趙女私刻「混血兒娛樂」公司大、小章，並從網路上下載一份制式表格，自行填寫，進而偽造出一份演唱會合作契約，卻藉以真實的意向書誆騙金主，混淆視聽，已涉嫌詐欺。

檢方認定，趙女詐騙投資演藝事業的金主上百萬元，今依詐欺、偽造文書罪將她起訴。至於她因資金周轉不靈而發生財務困難，與金主另一筆借貸屬民事糾紛，無證據以證明是詐欺，予以不起訴。另，趙女被女模安妮等人控告詐欺案，由北檢偵辦中。