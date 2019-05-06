司法評鑑由臨編改成設專責 檢批猶如設東廠管百官

2019-05-06 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中高分檢主任檢察官李慶義強調評鑑改成常任的專任人員，形成專責的監督太上皇，猶如明朝東廠在管百官，懷疑層峰的黑手伸進司法，才會有這麼離譜的提案。記者白錫鏗／攝影 分享 facebook

司改國是會議作出檢討法官、檢察官評鑑制度改革決議，司法院、立委提出法官法條文修正草案，但「開放訴訟當事人直接請求評鑑」、「評鑑專委比照簡任十三職等，召集人為特任官，由總統任命」等條文引爆爭議。台中高分檢主任檢察官李慶義強調評鑑改成常任的專任人員，形成專 責的監督太上皇，猶如明朝東廠在管百官，懷疑層峰的黑手伸進司法，才會有這麼離譜的提案。

司法院版本的重點包括建構金字塔型制度、調整法官與檢察官評鑑委員會組織結構並增加六名外部評鑑委員、改為一級二審的職務法庭移置公務員懲戒委員會，職務法庭加入兩名參審員。

立委尤美女版本將評鑑事由納進法律見解，且評鑑委員中的法官人數減至一人，外部委員指定要「長期參與司法改革、人權、公益或弱勢議題」的非法律學者和社團代表。

台中高分檢主任檢察官李慶義強調，現在的評鑑是臨編的，也有外部委員，改成常任的專任人員，它就會成為專責監督的太上單位，這一定會侵害司法的獨立性，甚至會類似像中國一樣，用黨在控制及領導司法。

何況他們所謂參與司改的人，其實指的眾所週知的某特定團體的人，我們非常讚同評鑑並汰除不適任的司法人員，但評鑑人員，絕不能由某一幫人所把持，它就會像明朝設東廠在管百官一樣，何況把法律意見也納入評鑑，這有多大的解釋空間，我們非常懷疑，是層峰想把手伸進司法，才會有這麼離譜的提案。