與老村長競選差1票落敗 他告選委會多發1張票結果出爐

2019-05-06 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



芳苑鄉崙腳村長陳本地以一票之差贏得選舉，落選陳嘉隆對選委會提告敗訴。報系資料照 分享 facebook

彰化縣第21屆村里長選舉去年11月落幕，但至今仍有候選人對票數質疑，芳苑鄉崙腳村75歲村長陳本地以280票當選，但與第二高票陳嘉隆僅有一票之差，陳嘉隆以279票落敗，質疑選務人員發出村長選票數比其他縣長、鄉長、縣議員、鄉民代表發出選票都少一張，有違法作票嫌疑，提起選舉無效訴訟，彰化地院審酌，五合一選舉並沒有限制所有選票都要拿，判陳嘉隆敗訴。

不過，連任第三屆的村長陳本地的表弟劉姓男子涉嫌以一票2000元幫買票，日前被依違反選罷法判有期徒刑1年7月，緩刑4年；彰化地檢署去年12月也對當選人陳本地提當選無效之訴，目前審理中。

崙腳村長去年有三人競選，36歲陳嘉隆主張，該村選舉人數734人，發出村長選票580票，陳本地有280票，他有279票，其餘為無效選票，但同一投開票所，在縣長、鄉長、縣議員、鄉民代表選舉部分，選舉人數同為743人，但僅發出579票，他與當選人只差一票，指控彰化縣選委會有重大違失。

彰化縣選委會指出，工作人員都是依規定辦理各項選務工作，投開票所工作人員手冊規定，選舉人並不必須領取全部選票，可僅領取部分選票，該投開票所領票數與報告表也相符。

法官審酌陳嘉隆未能提出選委會辦理的村里長選舉有何違法的具體事證，駁回原告之訴，仍可上訴。