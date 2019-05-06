屏東查獲大型廢棄物堆置場 稽查人員直呼「太離譜」

2019-05-06 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣環保局查獲非法堆置廢棄物，現場猶如一處大型垃圾場，高達兩三層樓高，連稽查人員都直呼「太離譜」。圖／環保局提供 分享 facebook 屏東縣政府環保局在萬巒鄉鹿寮段一處農地上，查獲業者承租農地露天堆置大量廢塑膠、廢泡棉、廢木漆板、廢樹枝等廢棄物，6分多大的土地堆了2、3層樓高，猶如一座大型垃圾場，粗估廢棄物數量高達400公噸以上，誇張行徑讓辦理環保案件多年的稽查人員直呼實在「太離譜」。

縣府認為業者非法任意堆置、處理廢棄物行為已觸犯廢棄物清理法第41條行政罰及同法第46條刑罰規定，日前會同屏東縣政府警察局刑警大隊民重組將現場業者連同挖土機、大貨車司機等3人移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

環保局調查，該業者雖然領有廢棄物清除許可文件，但未經申請依法不得任意設置轉運堆置廢棄物，業者供稱是受他人委託，收取以每車次數千元不等的價格清除廢棄物，再將廢木材漆板、廢樹枝幹載運至農地現場破碎裁切，整理後再轉賣給有使用鍋爐之工廠當作燃料。

另外現場還發現大量廢塑膠及廢泡綿，業者也供稱是準備分類後轉賣給資源回收業者，但因鍋爐業者需求變少，所以才會大量堆置在農地現場。

由於現場僅以鐵皮圍籬試圖掩人耳目，並未施設任何防止地面滲透及飛揚逸散等污染防制設施，現場污水漫流、孳生蚊蟲鼠，嚴重破壞環境，環保局除了將其移送法辦外，也要求業者儘速清理現地廢棄物至合法處理機構處理。