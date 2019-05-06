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陸籍漁船越界 淡水海巡搜出31公斤豬肉

2019-05-06 13:54中央社 新北6日電

淡水海巡隊昨天執行專案時，在富貴角北方外海約18.7浬處，發現1艘越界大陸籍漁船，登檢清查後在船上發現31公斤豬肉，立即通報防檢人員銷毀並消毒船隻，以防堵非洲豬瘟

淡水海巡隊昨天在執行「護永專案」時，在富貴角北方外海約18.7浬處，發現1艘船舶編號遭塗銷的大陸籍漁船（船名經查為琼儋漁），巡防艇隨即喝令停俥受檢，該船一度拒絕停俥且逃逸，但仍被巡防艇追上，並強勢登船檢查。

淡水海巡隊副隊長蘇振義表示，該陸籍漁船上共有林姓船長等11名大陸籍船員，經查是3日下午自浙江省蒼南縣出港，被發現時僅在航行中並無作業，經登檢清查船上並無漁獲，但有約31公斤的冷凍豬肉。

蘇振義表示，雖林姓船長供稱，冷凍豬肉是提供船員航行期間食用，但因大陸非洲豬瘟疫情橫行，海巡人員當下立即將船隻押返台北港留置調查，並通報行政院農委會動植物防疫檢疫局基隆分局台北檢疫站派員前往，實施該批豬肉及漁船船艙全面消毒，查扣豬肉也全數交由防檢人員進行銷毀作業。

蘇振義表示，此案就漁船越界、塗改編號的部分，將依照兩岸人民關係條例予以重罰，攜帶豬肉的部分則因漁船非意圖帶豬肉來台，僅將豬肉銷毀，並無開罰，目前大陸籍船員11人也已送至海巡署瑪鋉留置室配合留置調查，大陸漁船則扣留在台北港海巡基地，待後續相關處理。

海巡署非洲豬瘟淡水
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