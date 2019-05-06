役男性交易遭記過 反控憲兵夜鷹特勤隊長懲處他

2019-05-06 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



宋涉妨害性自主部分，因該名未成年女子言行舉止、妝扮非常成熟，如同成熟女子一般姿態，因此該案承辦檢察官認為宋沒主觀犯意，依法給予不起訴處分。示意圖／Ingimage 分享 facebook 北市一名宋姓憲兵因與少女性交易被送辦，進而遭單位記過並改調202憲兵指揮隊。他不滿原處分被原單位撤銷、新單位將他加重懲處至大過，告憲兵夜鷹特勤楊姓隊長涉陸海空軍刑法之不應懲罰而懲罰罪。台北地檢署調查後，因正式紀錄並無懲處資料，認定罪證不足，今不起訴楊。

宋姓憲兵指控，去年他因不小心與未滿16歲的少女進行性交易，被移送妨害性自主罪。當時他被移送法辦之際，單位立即將他記過並調往202憲兵指揮隊。他去新單位後，原單位卻認為懲處過輕，將原懲處撤銷，因此新單位重新懲處，決議記大過。

宋不滿被加重懲處，提告楊姓隊長涉陸海空軍刑法第45條第1項規定，長官對於部屬明知依法不應懲罰而懲罰。法定處三年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

檢察官查出，宋涉妨害性自主部分，因該名未成年女子言行舉止、妝扮非常成熟，如同成熟女子一般姿態，因此該案承辦檢察官認為宋沒主觀犯意，依法給予不起訴處分。偵結後，宋的大過也被撤銷，再研議處置方式，所以在正式紀錄中，宋並無遭受懲處。

檢方查出，楊姓隊長當時簽准記過處分時，還附註應待地檢署偵查結果出爐後，再做妥適處理。檢方查無記大過紀錄，今依罪證不足，給予他不起訴處分。