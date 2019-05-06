班導師猥褻女學童被解聘 賠償60萬獲緩刑4年

2019-05-06 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市李姓教師，兩年前邀小4女生「小美」至教室班導師座位區使用電腦，趁機伸手至被害人褲內撫摸下體，連續猥褻被害人3次，經被害人告訴媽媽後提告，事後他被學校解聘，台中地院法官以他已陪償被害人60萬元，今天依利用權勢猥褻罪將李判1年4月，緩刑4年。

判決書指出，李男在台中市某國小擔任教師，與「小美」為同校師生關係，並擔任「小美」之國小3、4年級班導師。李男不知善盡為人師表教育之責，為逞一己私慾，罔顧師生倫常。

106年初、107年初、107年3月間，李男於下課時間，假意邀請「小美 」至教室班導師座位區使用電腦，將手伸進被害人褲子內，撫摸她的下體，經被害人告訴媽媽後提告；李男坦承猥褻被害人，遭學校解聘。

合議庭審酌，李男擔任國小教師，為人師表，為滿足一己色慾，不顧「小美」之人格、身體發展之健全及性自主決定權利，猥褻被害人3次。而李男於犯後坦承犯行，已見悔意，當庭賠償被害人60萬元，雙方達成和解。