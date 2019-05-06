陳菊告的「第四人」今開庭 張琍敏請假：月底才回台

2019-05-06 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



張琍敏。 本報資料照片 分享 facebook 68歲旅美藝人張琍敏代言高雄，在臉書PO文「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」被前高雄市長、總統府秘書長陳菊自訴加重誹謗，台北地院今天傳喚張琍敏，張透過友人請假，稱本月底才有機會回國，法官今天仍安排調解庭、準備庭，張琍敏可能委任律師當庭遞狀後陳述。

陳菊升任總統府秘書長後，過去她在高雄市長任內的政績引發討論，陳菊不滿名嘴評論的內容，已經具狀控告媒體人吳子嘉、張友驊、謝寒冰3人加重誹謗罪，陳菊此番再告張琍敏誹謗罪，是陳菊連環告的第4案。

張琍敏代言高雄市觀光業後於臉書PO文 「韓市長為什麼不選總統？」，PO文說「高雄有3000億的重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」，並指現任高雄市長韓國瑜要抓住「民進黨的死穴」所以不選總統，陳菊因此自訴張琍敏加重誹謗罪，附帶民事求償300萬元。

張琍敏日前透過友人向台北地院請假，表示她人在美國短時間內還無法回國，張並向法院表示，本月底有計畫回台灣等。