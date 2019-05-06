獨／陳其邁斷頭片、韓粉李榮貴抹黑 查不到都簽結

2019-05-06 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



陳其邁競選高雄市長的選舉廣告影片，竟遭惡搞斷頭，成為驚悚片。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 去年高雄市長選戰傳出候選人陳其邁的競選廣告遭變造，慘被「斷頭」成驚悚片，還有另名疑似韓粉的網友「李榮貴」涉散布假消息指陳其邁及陳菊的親信承攬高市府工程，兩案經民進黨陣營提告，高雄地檢署向Google、臉書調閱資料都碰壁，僅確認帳號IP位置在國外，無法查出真實身分，皆簽結處分。

行政院副院長陳其邁去年9月競選高雄市長期間，發布競選廣告「相信高雄心聲篇」，不料隨後Youtube上出現惡搞版，影片中的陳其邁慘遭斷頭、青年的身上插著刀、臉燒燙傷，引發網友嘩然，且發布名稱「晴雯」，後來改為「唐鳳」，疑有意混淆令人誤信是綠營自己人所為，陳陣營便向苓雅分局報案提告。

檢警函詢Youtube的母公司Google，不過僅能得知該帳號的發文位置在美國，但進一步想循台美司法互助管道調取資料，便遭到拒絕，檢警苦無身分，只能將全案簽結。

去年10月16日，陳其邁的臉書貼文控訴網友「李榮貴」於臉書散播不實訊息，例如「陳菊、陳其邁被曝：親信跟高雄政府承攬工程，資金達300多億。陳其邁回應：一切合法公平。」，怒控違反選罷法及誹謗罪嫌。