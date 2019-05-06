教師上課講黃色笑話被解聘 二審逆轉：聘僱關係仍存在

2019-05-06 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南吳姓私校男老師2016年上課開黃腔，校方組性平會調查認為構成性騷擾，情節重大將他解聘。吳不服提告一審敗訴，但上訴後台南高分院認為吳性騷擾情節只是說笑話程度，改判學校解聘違法，雙方聘僱關係仍存在，校方得補發他解聘3年來的薪資211萬多元。可上訴。

吳主張，2016年3月，他代理上健康與護理課時，自行擬定講義授課，以詼諧帶有色彩笑話串場，每一班級講黃色笑話前，都詢問上課學生是否有人不願意聽，因無學生表示有意見，在課程當中穿插部分詼諧黃色笑話，最後一班有學生向他表示不願意聽，他立即向學生90度鞠躬道歉。

校方則主張，吳任教20餘年，應有提高學生學習意願教學技巧，竟認以黃色笑話為解決課程沉悶無聊方式。6名同意受訪學生明確表示吳不斷講述黃色笑話及不當言語，甚至隱射多位老師，學生感到「噁心」、「很猥褻」；認為吳以 具有性意味言詞或行為，致影響學生人格尊嚴，確屬性騷擾行為，屬情節重大，已難勝任教師職務。並經性平會全數決議通過予以解聘。

法院審理時勘驗性平會調查報告，6名同意受訪學生證稱「他上課50分鐘，大概講了4題，其他時間都在講黃色笑話，拿玩具槍當道具，一邊講一邊作動作，但是我覺得還是有同學會感到不舒服。

吳認為調查報告內容不實，指6人中有4人並未表示不舒服，認為他沒有作猥褻動作，他事後已向學生道歉，應不符合「情節重大」要件，未達解僱程度。