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老師是心裡的依靠...少女戀男師 最後悲劇收場

2019-05-06 11:54聯合報 記者曾健祐╱即時報導

徐姓男師在少女小6時性侵她，後來雙方展開師生戀。示意圖／ingimage
徐姓男師在少女小6時性侵她，後來雙方展開師生戀。示意圖／ingimage
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桃園1名高中少女國小時遭徐姓男師性侵，她自述不知是不會還不敢拒絕，說服自己和徐是男女朋友，還說「老師是她心裡依靠」，但見徐用同樣方式對待學妹難過提分手，內心憂鬱透露輕生念頭被校方發現，未料她自責說出師生戀，擔心徐面臨刑責竟選擇投海自盡，檢方依法起訴徐男。

檢方調查，徐男（41歲）原在桃園某國小擔任教師，卻同時私設補習班，2013年4月起和當時國小6年級的少女發生關係進而交往，4年來至少發生27次性行為，事後還叮囑她說不可以告訴其他人。

但後來少女認為徐變冷淡，和同學說因下一屆有更可愛的學妹，徐就去找她，自己心裡很難過，因為老師是她心裡的依靠，後又在週記透露陰鬱輕生念頭，校方介入輔導驚覺師生戀一事，去年6月12日通報性平會，少女1個多月發現徐被調查後，就自責跑到新北瑞芳投海自盡。

檢方查出，少女生前曾自責說「只要我不說，就不會傷害他，只要我遵守約定什麼都不說，什麼就沒有了」、「他曾經對我很好，我這樣是不是以德報怨」。

為釐清當年是否遭性侵，少女坦言「當時有想要拒絕，但不知道是不會拒絕，還是不敢拒絕」，所以就發生關係，徐也要她不可以告訴其他人，自己答應還曾上網查詢知道若說出口，徐可能會被判刑，同學也證稱，少女自述小6畢業前遭性侵，所以只好說服自己和徐是男女朋友。

醫院診斷時，少女覺得自己很髒，因為「用性這個東西交換到補習班老師的擁抱」，但最讓她難過的是，老師竟用這個方式去對待她的學妹，所以覺得自己被拋棄了、髒掉了。

醫院認為，少女症狀較像是憂鬱導致自殺意念，多有自責、不恰當的罪惡感，她也說，徐也有送學妹手機、接送，和當初對自己的行為幾乎一模一樣，所以覺得被取代了。

檢方傳訊少女家人、老師及多名學生證詞，認定她陳述遭性侵事件邏輯完善，並非杜撰或幻想，經交叉比對後，認為確有其事。

而徐男前後說法不一，多有隱瞞、推諉情形，並以「會跟學生講黃色笑話或開黃腔」當作藉口，桃園地檢署偵結依27個對14歲以上未滿16歲女子性交罪前起訴徐；另桃園市教育局指出，徐因私設補習班，又經性平會調查屬實，已於今年1月22日將他解聘。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

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