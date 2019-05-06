施啟揚宣示「誰關說誰下台」 司法院：貢獻深且廣

2019-05-06 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司法院前院長施啟揚昨天下午過世，享壽84歲，司法院上午發新聞稿表示哀痛。施1994年9月1日擔任司法院長，1999年2月1日卸任；司法院表示，1999年曾召開全國司法改革會議，但施就任後即宣布召開司法改革會議，是大規模司改的第一階段，奠定基礎。

施啟揚1935年生，是德國海德堡大學法學博士，曾任台大法律學系副教授、教育部次長、行政院副院長、陸委會主委、國安會秘書長、司法院長等職。

司法院指出，為了貫徹和維護審判獨立，施啟揚就任後即宣布辭去國大代表和國民黨中常委職務，刻意讓司法遠離他從事多年的政治活動，施任職期間除廢除久被詬病的裁判書送閱制度、廢除司法院核定法律座談會紀錄、推動庭長任期及票選制等，避免司法行政干涉審判或全面支配法官人事外，更宣示「誰關說誰下台」，禁止首長司法關說，為審判獨立創立合理空間。

施啟揚也推動司法概算獨立入憲，讓司法建設爭取必要的資源而不受行政院支配，讓司法和審判獨立建下新的里程碑。而為了減輕法官工作負荷，也設置法官助理；為了提升書記官工作士氣，也爭取調高書記官待遇；為了改善工作空間和民眾洽公環境，他持續擴建、改建法院辦公廳舍。

司法院表示，施啟揚對司法的貢獻既深且廣，難鉅細靡遺，僅舉其中犖犖大者，也希望同仁能策勵未來。