抗議雙城論壇兩岸一家親 獨派人士獲不起訴

2019-05-06 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



郭潤庭。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影 分享 facebook 2018台北、上海雙城論壇之際，「台獨女神」郭潤庭、自由台灣黨成員李嘉宇等獨派人士，不滿上海市副市長周波數度提及「兩岸一家親」等言論，趁他搭機離台到松機出境大廳抗議，以台語高喊「台灣中國，一邊一國」遭依違反集會遊行送辦。台北地檢署查出，現場媒體及維持秩序警察人數，遠比抗議者多，且無法證明兩人號召群眾到場，今依罪嫌不足不起訴兩人。

去年12月20日下午2時許，抗議人士高舉「TAIWAN IS TAIWAN」、「台灣／豬瘟 一邊一國」等標語，更高喊「台灣中國，一邊一國」等口號，打算和周波抗議，不過隨即遭航警、松山分局以優勢警力包圍，現場一度發生肢體衝突，甚至有抗議民眾被上束帶帶離。

由於抗議現場就在松山機場出境大廳前方，不少旅客正在等候、逛街，突然看到一堆警力，甚至還有抗議民眾尖叫、嘶吼，有人被上束帶，引起不少民眾側目，甚至還有人拿起手機錄影。

現場抗議群眾講到情緒激動處，甚至一度開始撕爛柯文哲的《白色力量》、《改變成真》等兩本著作。警方則是因舉牌三次後，立刻出動警力驅離，現場一度爆發肢體衝突，甚至還有抗議民眾尖叫，高喊「警察打人」，痛罵警方是「中國警察嗎」。

郭潤庭因對警方咆哮叫罵，22日晚間被依妨害公務罪移送北檢，途中不斷以台語大喊「中華民國警察打台灣人，保護中國人。」檢察官訊後請回。

檢方調查後，發現當天在場抗議民眾，比維護秩序警察及現場採訪媒體少，且兩人供稱完全不認識到場民眾，因此在查無積極證據，以證明到場民眾是經郭潤庭、李嘉宇號召前往之下，認定兩人並非首謀，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。