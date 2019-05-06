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桃園少女師生戀投海自盡男師遭解聘 承辦員：心痛憤怒

2019-05-06 11:20聯合報 記者曾健祐╱即時報導

檢方依妨害性自主罪嫌起訴徐姓男師。示意圖／ingimage
檢方依妨害性自主罪嫌起訴徐姓男師。示意圖／ingimage
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桃園1名高中少女國小時和補習班徐姓男師發生師生戀，去年7月因自責沒保守秘密感到自責，留下遺書後竟投海自殺，檢方查出徐4年來對少女發生至少27次性行為，依妨害性自主罪嫌起訴；桃園市教育局指出，獲報後已先將徐姓男師停聘，經性平會調查屬實後，今年1月22日已將徐解聘。

據了解，由於少女事後投海自盡，當初獲報的警方、教育局人員們更是憤恨不平，對這名徐姓男師的行爲非常憤怒，少女走上絕路更令大家心痛不已。

教育局指出，獲報後去年6月12日做校安通報，並於15日召開性平會，決議組成調查小組調查，並依據性別平等教育法相關規定處理。

而事發國小於通報後依教師法規定召開教師評審委員會，審議通過後將徐姓男師停聘並靜候調查，由於徐涉及在校外私設補習班，已在今年1月22日經學校解聘。

教育局說，全案經性平調查屬實，後續學校將依不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法登載於不適任教育人員系統，以避免該師再於學校任教。

教育局強調，將持續加強各校性別平等教育宣導，以提升學生自我保護意識，並針對教職員工辦理性平知能培訓，提升校園性平事件處理知能。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

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