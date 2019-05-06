K歌切記！她上個廁所 飲料遭下藥性侵

2019-05-06 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



范姓男子邀女性友人唱KTV，卻趁她上廁所，在飲料摻氟硝西泮(FM2) ，他帶昏迷的女子至賓館性侵，射精後揚長而去。女子醒後發現衣物凌亂，到醫院檢驗，她哥哥氣得打電話質問范「你是不是強姦我妹妹？」。范在女友陪同下至警局做筆錄，反稱對方想敲詐。女子尿液驗出FM2代謝物，陰道深部也驗出范的DNA，范一、二審被依以藥劑強制性交罪判刑7年8月，最高法院駁回上訴定讞。

范姓男子(38歲)在台中市大里區開設工程行，經營室內裝潢，他因女友的朋友介紹，輾轉結識被害人。氟硝西泮有「約會強暴丸」、「十字架」、「強姦藥丸」俗稱，屬強力安眠藥，能迅速誘導睡眠。

女子表示，前年1月27日凌晨和范碰面，兩人到KTV唱歌，當天她只喝開水和紅茶，但卻不省人事，回想可能是中途去上廁所而遭下藥。她說，上完廁所回來，飲料是原本那一杯，喝時沒有覺得味道不一樣，是後來覺得暈眩不舒服，最後無力，范便稱要扶她回家。

女子在發現不對勁後，向家人訴苦，胞兄立刻打電話質問范「你是不是強姦我妹？」，要范到賓館解釋。范在女友陪同下至警局做筆錄，稱覺得對方想敲詐，懷疑是「仙人跳」；女友和「乾妹妹」也傳訊息問被害人「有什麼證據？」。

警政署鑑定，以酸性磷酸酵素法檢測，女子的外陰、陰道深部都發現精子細胞，經比對，和范的DNA-STR 型別相符。台中地院認為，若無發生性關係，何以能在女子陰道深部檢出范的精子，范否認性交的說法不攻自破。

范也否認下藥，但經台北榮總檢驗，女子的尿液有氟硝西泮代謝物，且檢驗值為1035ng/ml，這個數字遠高於187ng/ml閾值，她驗傷和採尿的時間接近，地院也認為下藥說法可信。