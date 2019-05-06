欠賭債偷男友房地權狀 偽造借據向金主借1500萬
李女因積欠賭債，竊取前同居黃姓男友的土地及建物所有權狀，再由同夥「阿義」指示，偽造以黃的名義簽立1500萬元的借據及本票，交由「阿義」向金主借款，由金主將款項匯入李女、李女之母、「阿義」的人頭帳戶，共1377萬餘元，經黃提告，台中地院依偽造有價證券罪將李女判刑1年8月，緩刑3年。
判決書指出，26歲的李女黃男原為同居之男女朋友，二人育有一女，二人分居後女兒與李女同住。李女因積欠賭債需借款償還，經吳男告知可以為其介紹辦理民間二胎借款之人，並介紹「阿義」（另案偵辦中）予李女，李女經「阿義」知可持他人房地辦理二胎借款。
李女104年12月底，帶女兒至台中市西區健行路黃男住處，趁黃帶同女兒外出用餐時，竊取黃所有的土地及建物所有權狀，位於台中市西區麻園頭段，以及黃的國民身分證及印章，再偽簽黃的簽名及印文，至戶政事務所申請印鑑證明。
同月底，在台中市中山地政事務所，由「阿義」指示不知情的林姓代書，代為填寫土地登記申請書之內容，將不動產共同擔保新台幣2200萬元借款為登記原因，設定最高限額抵押權予借款名義人「佳馨」，以「佳馨」為借款債權人、黃為借款債務人及抵押人。
李女再依「阿義」指示，偽造以黃的名義簽立授權委託書、1500萬元借據、發票，使黃成為共同發票人，交付給「阿義」。借款部分由「阿義」向金主借款。 金主於105年1月5日，分3筆將各為美金13萬8400元款項即459萬1020元分別匯入李女、李女之母帳戶，由李女收受，及匯入「阿義」的人頭帳戶陳男之帳戶，由「阿義」收受。
合議庭審酌，李女因積欠賭債而擅自以黃男不動產為抵押權設定登記，並以黃為本票共同發票人，嚴重損害黃的權益，並損及戶政機關對於印鑑登記及地政機關對於抵押權設定登記管理之正確性，但黃當庭表示希望能對李女從輕量刑及緩刑的機會，因此宣告緩刑3年，以啟自新。
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