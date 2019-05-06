親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

文明貪婪搶救者？ 廷巴克圖手抄本的「焚書疑雲」

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌在日任教學校緊急停課

欠賭債偷男友房地權狀 偽造借據向金主借1500萬

2019-05-06 10:57聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

李女因積欠賭債，竊取前同居黃姓男友的土地及建物所有權狀，再由同夥「阿義」指示，偽造以黃的名義簽立1500萬元的借據及本票，交由「阿義」向金主借款，由金主將款項匯入李女、李女之母、「阿義」的人頭帳戶，共1377萬餘元，經黃提告，台中地院依偽造有價證券罪將李女判刑1年8月，緩刑3年。

判決書指出，26歲的李女黃男原為同居之男女朋友，二人育有一女，二人分居後女兒與李女同住。李女因積欠賭債需借款償還，經吳男告知可以為其介紹辦理民間二胎借款之人，並介紹「阿義」（另案偵辦中）予李女，李女經「阿義」知可持他人房地辦理二胎借款。

李女104年12月底，帶女兒至台中市西區健行路黃男住處，趁黃帶同女兒外出用餐時，竊取黃所有的土地及建物所有權狀，位於台中市西區麻園頭段，以及黃的國民身分證及印章，再偽簽黃的簽名及印文，至戶政事務所申請印鑑證明。

同月底，在台中市中山地政事務所，由「阿義」指示不知情的林姓代書，代為填寫土地登記申請書之內容，將不動產共同擔保新台幣2200萬元借款為登記原因，設定最高限額抵押權予借款名義人「佳馨」，以「佳馨」為借款債權人、黃為借款債務人及抵押人。

李女再依「阿義」指示，偽造以黃的名義簽立授權委託書、1500萬元借據、發票，使黃成為共同發票人，交付給「阿義」。借款部分由「阿義」向金主借款。 金主於105年1月5日，分3筆將各為美金13萬8400元款項即459萬1020元分別匯入李女、李女之母帳戶，由李女收受，及匯入「阿義」的人頭帳戶陳男之帳戶，由「阿義」收受。

合議庭審酌，李女因積欠賭債而擅自以黃男不動產為抵押權設定登記，並以黃為本票共同發票人，嚴重損害黃的權益，並損及戶政機關對於印鑑登記及地政機關對於抵押權設定登記管理之正確性，但黃當庭表示希望能對李女從輕量刑及緩刑的機會，因此宣告緩刑3年，以啟自新。

李女因積欠賭債，竊取前同居黃姓男友的土地及建物所有權狀，再由同夥「阿義」指示，偽...
李女因積欠賭債，竊取前同居黃姓男友的土地及建物所有權狀，再由同夥「阿義」指示，偽造以黃的名義簽立1500萬元的借據及本票，交由「阿義」向金主借款，經黃提告，台中地院依偽造有價證券罪將李女判刑1年8月，緩刑3年。 圖／本報資料照
分享

台中市印鑑債務
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

房思琪翻版？自責男師遭調查 師生戀少女投海自殺

2019-05-06 09:23

80老翁被一拳毆死 2悲慟兒獲賠200萬

2019-05-06 10:31

老師是心裡的依靠...少女戀男師 最後悲劇收場

2019-05-06 11:54

施啟揚宣示「誰關說誰下台」 司法院：貢獻深且廣

2019-05-06 11:52

抗議雙城論壇兩岸一家親 獨派人士獲不起訴

2019-05-06 11:24

桃園少女師生戀投海自盡男師遭解聘 承辦員：心痛憤怒

2019-05-06 11:20

K歌切記！她上個廁所 飲料遭下藥性侵

2019-05-06 11:08

金童玉女？ 婚紗照走味 判退一半費用

2019-05-06 00:27

他偷冷氣主機供出共犯 翻供竟成功無罪

2019-05-06 00:02

松仁路「地裂照」 拍照傳網2人遭移送

2019-05-05 23:58

網傳小黃撞人肇事逃逸？ 警：雙方同意無需警到場

2019-05-05 23:12

議員當選人涉賄羈押 7日看守所宣誓就職取消

2019-05-05 17:36

不滿鄰居要他移車 碩士罵「歹年冬厚肖郎」判關10天

2019-05-05 16:32

影／戀愛詐騙陷阱不斷 警一眼戳破假美軍謊言

2019-05-05 16:25

影／小琉球海龜遭魚叉穿殼喪命 目擊者：牠一直想呼吸

2019-05-05 16:09

他敢騙檢察官慘了 竟還怪遭不當偵訊

2019-05-05 16:08

影／詐欺罪未到案 男排隊領物資被警逮

2019-05-05 13:26

撿走15萬背包被控侵占 八年級生：只是忙到還沒去還

2019-05-05 09:40

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

婚紗照變「金童玉女」 新娘提告求償結果出爐

2019-05-05 14:19
看更多

熱門文章

婚紗照變「金童玉女」 新娘提告求償結果出爐

2019-05-05 14:19

影／總統參訪板橋潮和宮 隨扈開門意外釀車禍

2019-05-05 14:25

全裸嫖客持剪刀劫財 按摩女哀求「給你做不要錢」

2019-05-05 21:40

影／通緝犯拒查欲逃 板橋警急開9槍驚險攔人

2019-05-05 19:06

馬伕被砍死警掃蕩 20年全年無休KTV暫停營業

2019-05-05 16:17

蔡英文隨扈開車門誤撞老婦 挨批「國家級壞榜樣」

2019-05-05 15:41

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌在日任教學校緊急停課

2019-05-06 10:53

房思琪翻版？自責男師遭調查 師生戀少女投海自殺

2019-05-06 09:23

金變態！ 超商「通便器攝狼」落網 身上還有多支通便器

2019-05-05 16:17

影／小琉球海龜遭魚叉穿殼喪命 目擊者：牠一直想呼吸

2019-05-05 16:09

影／總統隨扈開車門釀禍 新北警：屬個案事故不究責

2019-05-05 18:38

總統車隊撞婦意外 府發言人說明

2019-05-05 16:07

影／龍洞攀岩場傳墜落意外 男子頭部受傷昏迷送醫

2019-05-05 13:40

松仁路「地裂照」 拍照傳網2人遭移送

2019-05-05 23:58

海裡撈出涉案車…都是權利車

2019-05-05 23:52

疑釣魚落海 男子掉落消波塊旁死亡

2019-05-05 17:48

地震松仁路誤傳「地裂」警移送2人 律師：大砲打小鳥

2019-05-05 15:57

約國三女上摩鐵歡愛一次 大叔賠25萬獲緩刑免關

2019-05-05 21:39

花蓮地震他們散布地裂假消息 刑事局查到後GG了

2019-05-05 14:34

街友阿伯捐零錢暖翻眾人 網：他比任何人都富有

2019-05-06 09:55

不甘被分手 前男友截圖假扮爆乳女友勾引網友情色對話

2019-05-05 21:08

金童玉女？ 婚紗照走味 判退一半費用

2019-05-06 00:27

貨櫃車翻覆國道1號汐止南下段 車流一度回堵現已排除

2019-05-05 17:54

男攀岩墜峭壁昏迷 警消接力救援

2019-05-06 00:35

「通便器攝狼」3萬交保 步出地檢跑者魂爆發拔腿狂奔

2019-05-05 22:51

為買消夜 男大生騎機車疑闖紅燈送命

2019-05-06 00:39

泰山傳國中生意外墜樓身亡 疑吃感冒藥昏沉所致

2019-05-05 17:21

影／上次撞公車丟毒品落跑 這次攜槍吃消夜被活逮

2019-05-06 11:21

他偷冷氣主機供出共犯 翻供竟成功無罪

2019-05-06 00:02

通便器偷拍狼抓到了 至少20人受害

2019-05-06 00:22

高雄國小凌晨警鈴大響 員警到場後發現竟是迷路翁

2019-05-05 23:50

Me Too桌球版猥褻6童75次 隔10年控狼師

2019-05-05 23:45

大火起訴護理師 蔡英文：不應讓護理師背負無限責任

2019-05-05 18:34

不滿鄰居要他移車 碩士罵「歹年冬厚肖郎」判關10天

2019-05-05 16:32

落石砸穿車道 梅雨期行經苗21線要當心

2019-05-06 09:44

警察包山包海 還要向社區主委推廣App

2019-05-06 08:28

「不知我是誰？」 前民代爛醉飆罵小黃司機

2019-05-05 17:29

影／騎士疑闖紅燈 被轎車撞上安全島卡車底送命

2019-05-05 13:58

影／印尼毒鴛鴦被查獲 女將臨盆哭求警快送她就醫

2019-05-06 09:45

議員當選人涉賄羈押 7日看守所宣誓就職取消

2019-05-05 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top