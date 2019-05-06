欠賭債偷男友房地權狀 偽造借據向金主借1500萬

2019-05-06 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



李女因積欠賭債，竊取前同居黃姓男友的土地及建物所有權狀，再由同夥「阿義」指示，偽造以黃的名義簽立1500萬元的借據及本票，交由「阿義」向金主借款，由金主將款項匯入李女、李女之母、「阿義」的人頭帳戶，共1377萬餘元，經黃提告，台中地院依偽造有價證券罪將李女判刑1年8月，緩刑3年。

判決書指出，26歲的李女黃男原為同居之男女朋友，二人育有一女，二人分居後女兒與李女同住。李女因積欠賭債需借款償還，經吳男告知可以為其介紹辦理民間二胎借款之人，並介紹「阿義」（另案偵辦中）予李女，李女經「阿義」知可持他人房地辦理二胎借款。

李女104年12月底，帶女兒至台中市西區健行路黃男住處，趁黃帶同女兒外出用餐時，竊取黃所有的土地及建物所有權狀，位於台中市西區麻園頭段，以及黃的國民身分證及印章，再偽簽黃的簽名及印文，至戶政事務所申請印鑑證明。

同月底，在台中市中山地政事務所，由「阿義」指示不知情的林姓代書，代為填寫土地登記申請書之內容，將不動產共同擔保新台幣2200萬元借款為登記原因，設定最高限額抵押權予借款名義人「佳馨」，以「佳馨」為借款債權人、黃為借款債務人及抵押人。

李女再依「阿義」指示，偽造以黃的名義簽立授權委託書、1500萬元借據、發票，使黃成為共同發票人，交付給「阿義」。借款部分由「阿義」向金主借款。 金主於105年1月5日，分3筆將各為美金13萬8400元款項即459萬1020元分別匯入李女、李女之母帳戶，由李女收受，及匯入「阿義」的人頭帳戶陳男之帳戶，由「阿義」收受。