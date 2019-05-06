80老翁被一拳毆死 2悲慟兒獲賠200萬

2019-05-06 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園林姓男子2016年1月3日只因不滿80歲顏姓老翁持雨傘在馬路亂揮，就騎機車折返找他理論，一氣之下朝他頭、臉揮了1拳，顏重心不穩整個人向後摔，昏迷8個月仍不治，刑事部分林被依傷害致死判刑5年，顏的2個兒子提民事附帶求償，院方判林得賠196萬多元。

檢警調查，林男當天下午4點多騎車看前方有名老翁拿雨傘在揮舞，經過後因不滿因為氣憤就朝林揮拳，害他後仰重摔傷到腦部陷入昏迷，靠呼吸器支撐8個多月仍不治死亡；林訊時先說有推了對方一下，後又改口說是想制止他揮傘才被打，前後說詞不一。

法院勘驗現場監視器，發現顏翁雖有在馬路邊揮傘，但並沒有碰觸到林，只能認定林是不滿顏的行為，才會有折返想理論的動機；顏年邁中風健康欠佳，林因一時衝動揮拳傷害，和導致對方死亡之間有因果關係，但考量林應無致死犯意，依傷害致人於死罪判林有期徒刑5年。

顏的2個兒子面臨喪父悲痛不已，提起附帶民事求償，包含醫療、喪葬及精神撫慰等，一共向林共求償226萬多元；但林辯稱，自己當時被顏用雨傘打，只有用手阻擋，就看他重心不穩摔倒，否認有傷害致死事實，認為對方求償金額過高，請求駁回。

民事庭認為，當時刑事審理過程已勘驗現場光碟，且有就醫、相驗報告證明顏死亡和林揮拳具相當因果關係，判斷顏的2位兒子求償有據。