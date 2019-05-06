親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳宗憲預言 6月1日將出現超可怕正副總統候選人

別笑韓國瑜跳針！ 你看過蔡英文1秒變「鸚鵡」嗎？

80老翁被一拳毆死 2悲慟兒獲賠200萬

2019-05-06 10:31聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園林姓男子2016年1月3日只因不滿80歲顏姓老翁持雨傘在馬路亂揮，就騎機車折返找他理論，一氣之下朝他頭、臉揮了1拳，顏重心不穩整個人向後摔，昏迷8個月仍不治，刑事部分林被依傷害致死判刑5年，顏的2個兒子提民事附帶求償，院方判林得賠196萬多元。

檢警調查，林男當天下午4點多騎車看前方有名老翁拿雨傘在揮舞，經過後因不滿因為氣憤就朝林揮拳，害他後仰重摔傷到腦部陷入昏迷，靠呼吸器支撐8個多月仍不治死亡；林訊時先說有推了對方一下，後又改口說是想制止他揮傘才被打，前後說詞不一。

法院勘驗現場監視器，發現顏翁雖有在馬路邊揮傘，但並沒有碰觸到林，只能認定林是不滿顏的行為，才會有折返想理論的動機；顏年邁中風健康欠佳，林因一時衝動揮拳傷害，和導致對方死亡之間有因果關係，但考量林應無致死犯意，依傷害致人於死罪判林有期徒刑5年。

顏的2個兒子面臨喪父悲痛不已，提起附帶民事求償，包含醫療、喪葬及精神撫慰等，一共向林共求償226萬多元；但林辯稱，自己當時被顏用雨傘打，只有用手阻擋，就看他重心不穩摔倒，否認有傷害致死事實，認為對方求償金額過高，請求駁回。

民事庭認為，當時刑事審理過程已勘驗現場光碟，且有就醫、相驗報告證明顏死亡和林揮拳具相當因果關係，判斷顏的2位兒子求償有據。

院方審酌，顏的2個兒子驟然失去父親，天人永別，無法共享親情天倫之樂，考量雙方職業、學歷後，認為各請求精神撫慰金應從100萬元酌減為80萬元為適當，判處林一共得賠2人共196萬多元。

林男毆死顏姓老翁，刑事遭判刑5年，民事得賠顏的2名兒子近200萬元。記者曾健祐／...
林男毆死顏姓老翁，刑事遭判刑5年，民事得賠顏的2名兒子近200萬元。記者曾健祐／攝影
分享

中風
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

房思琪翻版？自責男師遭調查 師生戀少女投海自殺

2019-05-06 09:23

松仁路「地裂照」 拍照傳網2人遭移送

2019-05-05 23:58

金童玉女？ 婚紗照走味 判退一半費用

2019-05-06 00:27

他偷冷氣主機供出共犯 翻供竟成功無罪

2019-05-06 00:02

網傳小黃撞人肇事逃逸？ 警：雙方同意無需警到場

2019-05-05 23:12

議員當選人涉賄羈押 7日看守所宣誓就職取消

2019-05-05 17:36

不滿鄰居要他移車 碩士罵「歹年冬厚肖郎」判關10天

2019-05-05 16:32

影／戀愛詐騙陷阱不斷 警一眼戳破假美軍謊言

2019-05-05 16:25

影／小琉球海龜遭魚叉穿殼喪命 目擊者：牠一直想呼吸

2019-05-05 16:09

他敢騙檢察官慘了 竟還怪遭不當偵訊

2019-05-05 16:08

影／詐欺罪未到案 男排隊領物資被警逮

2019-05-05 13:26

撿走15萬背包被控侵占 八年級生：只是忙到還沒去還

2019-05-05 09:40

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

婚紗照變「金童玉女」 新娘提告求償結果出爐

2019-05-05 14:19
看更多

熱門文章

婚紗照變「金童玉女」 新娘提告求償結果出爐

2019-05-05 14:19

影／總統參訪板橋潮和宮 隨扈開門意外釀車禍

2019-05-05 14:25

影／通緝犯拒查欲逃 板橋警急開9槍驚險攔人

2019-05-05 19:06

全裸嫖客持剪刀劫財 按摩女哀求「給你做不要錢」

2019-05-05 21:40

性侵酒醉女還拍裸照 台東男子賠35萬元判刑3年6月

2019-05-05 11:16

馬伕被砍死警掃蕩 20年全年無休KTV暫停營業

2019-05-05 16:17

蔡英文隨扈開車門誤撞老婦 挨批「國家級壞榜樣」

2019-05-05 15:41

金變態！ 超商「通便器攝狼」落網 身上還有多支通便器

2019-05-05 16:17

影／小琉球海龜遭魚叉穿殼喪命 目擊者：牠一直想呼吸

2019-05-05 16:09

影／總統隨扈開車門釀禍 新北警：屬個案事故不究責

2019-05-05 18:38

總統車隊撞婦意外 府發言人說明

2019-05-05 16:07

房思琪翻版？自責男師遭調查 師生戀少女投海自殺

2019-05-06 09:23

她祝天上的媽媽母親節快樂 這篇文章讓很多網友哭了

2019-05-05 12:09

影／龍洞攀岩場傳墜落意外 男子頭部受傷昏迷送醫

2019-05-05 13:40

疑釣魚落海 男子掉落消波塊旁死亡

2019-05-05 17:48

海裡撈出涉案車…都是權利車

2019-05-05 23:52

松仁路「地裂照」 拍照傳網2人遭移送

2019-05-05 23:58

地震松仁路誤傳「地裂」警移送2人 律師：大砲打小鳥

2019-05-05 15:57

約國三女上摩鐵歡愛一次 大叔賠25萬獲緩刑免關

2019-05-05 21:39

花蓮地震他們散布地裂假消息 刑事局查到後GG了

2019-05-05 14:34

不甘被分手 前男友截圖假扮爆乳女友勾引網友情色對話

2019-05-05 21:08

貨櫃車翻覆國道1號汐止南下段 車流一度回堵現已排除

2019-05-05 17:54

「通便器攝狼」3萬交保 步出地檢跑者魂爆發拔腿狂奔

2019-05-05 22:51

金童玉女？ 婚紗照走味 判退一半費用

2019-05-06 00:27

男攀岩墜峭壁昏迷 警消接力救援

2019-05-06 00:35

為買消夜 男大生騎機車疑闖紅燈送命

2019-05-06 00:39

他偷冷氣主機供出共犯 翻供竟成功無罪

2019-05-06 00:02

泰山傳國中生意外墜樓身亡 疑吃感冒藥昏沉所致

2019-05-05 17:21

高雄國小凌晨警鈴大響 員警到場後發現竟是迷路翁

2019-05-05 23:50

通便器偷拍狼抓到了 至少20人受害

2019-05-06 00:22

Me Too桌球版猥褻6童75次 隔10年控狼師

2019-05-05 23:45

不滿鄰居要他移車 碩士罵「歹年冬厚肖郎」判關10天

2019-05-05 16:32

大火起訴護理師 蔡英文：不應讓護理師背負無限責任

2019-05-05 18:34

「不知我是誰？」 前民代爛醉飆罵小黃司機

2019-05-05 17:29

影／騎士疑闖紅燈 被轎車撞上安全島卡車底送命

2019-05-05 13:58

影／新店怪男假握手真襲腿 女嚇傻PO網

2019-05-05 13:08

議員當選人涉賄羈押 7日看守所宣誓就職取消

2019-05-05 17:36

街友阿伯捐零錢暖翻眾人 網：他比任何人都富有

2019-05-06 09:55

少年買權利車撞出人命 責任難追究

2019-05-05 23:55

影／三寶騎法撞車噴飛滾地 拍拍灰塵逃逸吃罰單

2019-05-05 13:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top