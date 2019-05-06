婦人領光存款要辦「法院公證戶」 行員機警阻詐

2019-05-06 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



永康警分局感謝台灣銀行永康分行行員主動關心民眾，成功攔阻詐騙。圖/警方提供 分享 facebook 台南市永康區李姓婦人把存在郵局戶頭裡面的45萬元領光，到台灣銀行永康分行開新戶頭要存款，劉姓行員覺得婦人行為奇怪報警，成功攔阻詐騙案，永康分局派員到銀行頒發感謝狀，感謝行員的機警協助。員警表示，近來類似案件又增多，假冒官署詐騙雖是老梗但手法一再翻新，民眾要多小心，呼籲金融機構協助多留意。

劉姓行員受理李姓婦人要開新戶存款45萬元，主動詢問發現有異報案，永康分局復興派出所警員羅偉誠、蔡秉豐到場，李婦表示在家中接獲「健保局」來電，稱李婦涉及刑事案件需配合檢警調查。

後來又有「台中地檢署張書記官」來電，再稱李婦涉及刑事案件已起訴要凍結其「名下資產」做為調查用，且要申辦「法院公證戶」來證明自己的清白，屆時再將「法院公證戶」及提款卡交由檢察官調查。

李婦不疑有他前往永康網寮郵局，郵局讓李婦提領存款現金45萬元，她再拿現金至台銀永康分行要開新戶頭並申請金融卡，還好劉姓行員機警關心，經員警細心說明「假冒機構公務員詐財」詐騙手法勸阻，再陪婦人將45萬元存回郵局。

永康分局呼籲民眾，法院或警察機關有不會收現金、銀行帳戶或要求匯款，不會監管帳戶及存款，不會傳真法院公文書，不會以電話做筆錄。接獲任何疑問電話，應冷靜、查證、速撥165反詐騙諮詢專線詢問，以免受騙上當。