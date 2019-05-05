高雄國小凌晨警鈴大響 員警到場後發現竟是迷路翁

2019-05-05 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市某國小凌晨警鈴大響，保全業者報警，指擔心有人闖入做亂。員警據報到場後，發現觸動警鈴不是小偷，而是迷途的鄭姓老翁，警方護送鄭翁回家。鄭翁的兒子說，平日都會載父親前往國小的日照中心，但鄭父下午出門到深夜都未回家，讓他擔心不已，幸好員警將父親平安送回。

高雄市警察局新興分局指出，前天凌晨零時許接獲報案，指某國小遭人入侵，警鈴聲大響。員警據報到場後，發現觸動警鈴的竟是一位有語能障礙老翁，不僅說不出他是居住於何處，也無法清楚告知年籍資料。

員警使用警用電腦對鄭翁進行人臉辨識，以外貌、年齡及住居所等資料進行比對，發現鄭姓老翁（78歲）居住於鹽埕區，由於當時已是深夜，加上鄭翁行走上不方便，在確認他的住所後，員警便決定護送鄭回家，確保他的人身安全。

鄭翁的兒子（51歲）見到員警直接將父親護送到家門口，便驚訝地向警方表示，他於下午已前往鹽埕區的派出所報案父親失蹤，心中正擔心不已，不過見到員警平安將父親帶回，讓他放下心中大石。