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議員當選人涉賄羈押 7日看守所宣誓就職取消

2019-05-05 17:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

涉賄羈押在嘉義看守所的嘉義縣議員當選人王焜玄。資料照片
涉賄羈押在嘉義看守所的嘉義縣議員當選人王焜玄。資料照片
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嘉義縣議會第19屆議員當選人王焜玄，涉及去年議員選舉賄選被羈押嘉義看守所，議會原申請3月在看守所宣誓就職，因未提供內政部、法務部同意公文，法院未派員監誓，無法如願，法官解除王的通信禁見後，議會再行文法務部及內政部，申請7日上午宣誓就職，議會秘書長黃尚文說，內政部同意，法務部還未同意，原訂7日宣誓取消；王焜玄當選無效訴訟法院定15日宣判。

議會說，依宣誓條例第5條「宣誓應於就職任所或上級機關指定之地點公開行之」，王焜玄在看守所禮堂或會議室宣誓，由監誓人到場，符合宣誓條例規定，法官既解除王焜玄的通信禁見，請法務部指定宣誓地點，看守所禮堂或會議室，以便後天上午舉行宣誓。

黃尚文表示，王焜玄能否宣誓就職，涉及內政部及法務部權責，內政部同意，法務部還未同意，原排定7日上午宣誓取消。王焜玄辯護律師認為，在民刑事判決成立前，議員仍是受民意所託的代表，可宣誓就職。

議會第一次行文法務部及內政部解釋，法務部說，法務部非宣誓條例主管或權責機關，也不是該條例規定的上級機關，無從另定宣誓日期或指定其他地點公開宣誓，王焜玄由法官裁定羈押，要辦理與案件無關的事項宣誓就職，應經承審法官同意，以免影響訴訟程序進行。

無黨籍王焜玄是本屆嘉縣第6選區議員當選人，被控涉及多起現金買票案，嘉義地檢署及第6選區落選頭、前縣議員張貴忠，都提起民事當選無效之訴，檢方另依違反公職人員選舉罷免法提起刑事訴訟，嘉義地院定15日宣判。

內政部當選無效

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