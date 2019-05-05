不滿鄰居要他移車 碩士罵「歹年冬厚肖郎」判關10天

2019-05-05 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市楊姓男子在去年不滿鄰居要他移車，辱罵鄰居，因此吃上官司。圖／本報資料相片 分享 facebook

台中市楊姓男子是碩士畢業，他在去年5月間，因不滿李姓住戶指控他違規停車，要求他移車，而與李女產生口角，楊在情緒不滿下，辱罵「歹年冬厚肖郎、肖查某」等語，楊辱罵的地點是大樓門口，是公眾可共見共聞的場所，李女提告公然侮辱，楊否認涉案，辯稱不是在罵李女，而是與其他鄰居抱怨，台中地院認楊的言語確實是公然侮辱，判楊拘役10天，可易科罰金。

判決書指出，楊姓男子（40歲）在去年5月24日晚間8時許，因不滿李姓住戶向他表示，他的車是違規停車，要求李移車，楊因此與李女口角，並接續以台語辱罵「歹年冬厚肖郎、肖ㄟ啦、肖查某」，李女認為該處為大樓住戶及其他行人共見共聞的場所，自己的名譽受到貶抑，因此提告。

楊被通知到案時，承認有與李女產生口角，也有講述被指控的言語，但否認是在辱罵李女，辯稱「只是跟鄰居在抱怨」。

台中地院審理後認為，楊會說出辱罵的語言，主要是因李姓女子因他違規停車，而要求他移車所導致，顯見楊是因不滿違規停車被要求移車後，心生不滿的言語，絕非向旁邊鄰居抱怨，且該言語是在不特定人得共見共聞的狀態下，該語言有對人表示不屑、輕蔑的意思，足以減損別人的名譽、尊嚴與社會評價，因此認定楊涉公然侮辱。

因法院還曾電詢楊是否願意調解時，楊不願調解，因此依法判拘役10日，得易科罰金1萬元，全案可上訴。