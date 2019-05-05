影／小琉球海龜遭魚叉穿殼喪命 目擊者：牠一直想呼吸

2019-05-05 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



實在太慘忍！屏東小琉球驚傳，疑有民眾以魚叉蓄意攻擊海龜，並將龜殼打穿，導致海龜死亡。目擊民眾將影片、照片發布至臉書社團《小琉球聯盟》，眾多網友看見海龜虛弱喘息，群情激憤湧入大量留言譴責，要求抓出兇手嚴辦。

原po在臉書社團《小琉球聯盟》寫到，4日下午1點半，在美人洞浮淺上岸候，在海面發現奄奄一息的海龜，而在牠身旁發現藍色的彈力魚叉，當下立即把海龜抬上岸，第一時間也聯絡了當地海巡跟警察。上岸後朋友告知，看到有人穿著整套浮潛衣，手上拿著剛剛撿到的魚叉下水，而他上岸後魚叉沒看到他拿在手中。

原po觀察海龜傷勢，龜殼上疑似被魚叉打穿孔，海龜一直很想呼吸，龜殼也一直噴出氣泡，後來海巡跟警察趕來，直接送海龜到海生館，並告知海巡、警察所知道一切後離開。

「海龜是保育類動物，連摸都不行，更何況是傷害！」原po表示願親自作證並提供資料，希望執法單位能詳加追查，也希望當地店家民宿業者可以加強宣導，然而文末提到「最後很遺憾的，小海龜送到海生館已經沒有生命跡象了。」

網友湧入留言譴責，「 可惡的傢伙」、「這個人會有報應的」、「保育動物耶，你自己被打打看」、「太扯！可憐的海龜」、「當下看小海龜越來越虛弱真的很sad」。

而東港分局琉球分駐所所長吳明勝在文中留言，表示本案目前由海巡署白沙安檢所偵辦中，另本所也積極訪查小琉球民宿及浮潛業者，並呼籲各位鄉親如有發現不法行為，務必發揮雞婆的精神，速與本所聯繫(琉球分駐所電話:08-8612231)或撥打110，本所將竭誠為您服務。