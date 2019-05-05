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婚紗照變「金童玉女」 新娘提告求償結果出爐

2019-05-05 14:19聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄許姓女子去年拿到婚紗照成品，直言變成「金童玉女照」，要婚紗工作室依契約規定免費重拍，不過對方要求付3成費用取回原照片，雙方協調破局，許女提告認為婚紗公司退費，並負擔她另委託他人拍婚紗費，及賠償擅將她婚紗照貼臉書侵害肖像權共11萬元。高雄地院審理後，判准業者應賠7000元給許女，可上訴。

位於高雄前金區的婚紗工作室今天接受本報詢問此事，表示「目前不打算上訴」。記者另傳訊給許女，尚未獲回應。

許女去年8月20日在臉書社團「爆怨公社」上傳婚紗照，埋怨「農曆七月看到自己婚紗照被嚇死。現在婚紗流行金童玉女風格嗎？」、「實在不敢婚宴上放這些照片觸霉頭啊」等語，更說很怕再拍出一組「普度」風格的。不少網友也留言相挺「這樣的藝術感，我還真的不懂」。

許女提告主張，2018年7月間花1萬4000元委託婚紗攝影工作室拍婚紗照，但照片檔出來後「變成可悲金童玉女照」，她與親友皆無法接受，她依契約得要求重拍，不過業者要求先付3成費用取回原照片，她也提出業者要負擔7000元費用。

協調破局後，許女於同年9月辦完婚禮，但她提告要求婚紗公司要返還1萬4000元費用，並支付她找他人拍婚紗費用4萬9000元，以及未經同意在臉書PO上她婚紗照，侵害肖像權賠4萬7000元。

業者供稱，有替許女修改、調整婚紗照顏色，但無法調到完全如她想要的，且當時已同意免費重拍，至於將許女照片貼上臉書，也有徵詢過她同意。

法官認為，婚紗業者有依許女要求修改照片，但許女仍不滿意而沒挑選照片，導致無法接續製作出相本，沒完成整個婚紗拍攝工作不能怪罪於業者，而許女也無法舉證照片有瑕疵存在，認定是許女任意終止契約，依預約單「拍照付款金額為7000 元」，判業者僅須退還剩餘費用7000元。

侵害肖像權部分，法官認為許女自己也把婚紗照上傳臉書，認定許女應沒因肖像權受侵害，造成人格貶損以致精神上受損害，駁回請求。

許女將婚紗照貼臉書，更比對金童玉女照，引起網友討論。圖／翻攝自臉書爆怨公社
許女將婚紗照貼臉書，更比對金童玉女照，引起網友討論。圖／翻攝自臉書爆怨公社
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許女認為婚紗照成品變成普度風、「金童玉女照」。圖／翻攝自臉書爆怨公社
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