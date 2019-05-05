開車單手抽菸被攔控警違法搜索 法官：警察無罪

2019-05-05 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市張姓男子去年7月間因搖下車窗，邊開車邊抽菸，並將菸灰抖在車外，第一警分局李姓警員前往攔查，張被攔停開窗後，李發現張的臉部潮紅，且酒精快速感知器伸進車窗內，發現張有酒駕情事，但張拒絕配合，警方依法開出拒絕酒測等3張罰單，張告李違法搜索、強制罪，台中地院審理後，認定李攔查一切合法，判李無罪。

張姓男子自訴台中地院，指控台中市第一警分局民權所李姓警員，去年7月12日凌晨5時許，他行經西區民權路與梅川東路一段時，被李追上攔查，並稱他違規邊開車邊抽菸，但他認為，他周邊3.5公尺範圍內沒有其他用路人，也沒有影響他人行車安全，因此拒絕警方盤查，但警方卻限制他自由，不讓他離開。

張指控，李明知自己在法理上站不住腳，卻突然將酒精快速檢知器，伸到車內方向盤上方，要求他要下車進行酒測，他自認沒有飲酒，且沒有任何危險駕駛的行為，因此認為李的行為是有強制與違法搜索等兩犯行，因此提出告訴。

台中地院審理後認為，李是警員，在巡邏時發現張右手握方向盤，左手伸出車外，並拿香菸行進中，經客觀、合理判斷可能發生危害，予以攔停實施交通稽查，實施交通稽查過程中，發現張臉潮紅，有酒駕徵兆，就以酒精快速檢知器測試方式確認張有無飲酒情事，經酒精快速檢知器測得有飲酒反應，李又聞到張身上酒精味道，合理判斷張有酒駕情事，可能發生危害，因此要求張接受酒測，進一步確定酒精濃度。