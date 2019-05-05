撿走15萬背包被控侵占 八年級生：只是忙到還沒去還

2019-05-05 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市胡姓男子在去年底送貨時行經豐原區圓環北路，發現黃姓男子掉落在地面的一個側背包，內裝有14餘萬的現金及1萬元的禮券，還有iPhone7 plus手機等財物，胡打開背包檢事內容物後，將背包取走，胡重返現場尋找不到背包，因此報警，警方調閱監視器後，發現胡涉案，胡辯稱撿到背包後，他將背包放在機車墊下方，繼續送貨，沒想到沒隔幾個小時，就接到警方電話；台中地院認定胡侵占犯行明確，判罰金6000元，得易服勞役。

判決書指出，胡姓男子（25歲）在去年11月5日上午10時許，替公司送貨時，騎車行經豐原區圓環北路往中正路方向行駛，行經圓環北路近三豐路口處時，發現黃姓男子掉落在地面的斜背包，內裝有現金14萬4300元、超市禮券1萬元、iPhone7 plus手機1支，胡將背包取走後，在同日行經大雅區田心路、田心一街口時，將背包打開檢視背包內容物，並將手機棄置在途中的水溝內。

黃姓男子遺失背包後，十分著急，重返現場，但發現背包已遺失，所以通報警方協助尋找，警方調閱監視器後發現，是胡將背包拿走，同日下午1時許，警方循線通知胡的父親，胡接獲父親通知後，將背包的14餘萬現金、1萬元禮券歸還給黃，辯稱只是還沒有時間去還，忙著送貨。