親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

錯過再等三個月！ 今台北市七成可見「懸日」

「軍艦過台海」在嘴仗啥？ 一次搞懂領海、內水跟公海術語

撿走15萬背包被控侵占 八年級生：只是忙到還沒去還

2019-05-05 09:40聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市胡姓男子在去年底送貨時行經豐原區圓環北路，發現黃姓男子掉落在地面的一個側背包，內裝有14餘萬的現金及1萬元的禮券，還有iPhone7 plus手機等財物，胡打開背包檢事內容物後，將背包取走，胡重返現場尋找不到背包，因此報警，警方調閱監視器後，發現胡涉案，胡辯稱撿到背包後，他將背包放在機車墊下方，繼續送貨，沒想到沒隔幾個小時，就接到警方電話；台中地院認定胡侵占犯行明確，判罰金6000元，得易服勞役。

判決書指出，胡姓男子（25歲）在去年11月5日上午10時許，替公司送貨時，騎車行經豐原區圓環北路往中正路方向行駛，行經圓環北路近三豐路口處時，發現黃姓男子掉落在地面的斜背包，內裝有現金14萬4300元、超市禮券1萬元、iPhone7 plus手機1支，胡將背包取走後，在同日行經大雅區田心路、田心一街口時，將背包打開檢視背包內容物，並將手機棄置在途中的水溝內。

黃姓男子遺失背包後，十分著急，重返現場，但發現背包已遺失，所以通報警方協助尋找，警方調閱監視器後發現，是胡將背包拿走，同日下午1時許，警方循線通知胡的父親，胡接獲父親通知後，將背包的14餘萬現金、1萬元禮券歸還給黃，辯稱只是還沒有時間去還，忙著送貨。

台中地院法官認為，胡撿到背包後，當日多次進出公司並外出送貨，有多次可以返還物品的時機，但卻沒有做，直到警方通知，才交還物品，且撿到背包後，還將背包內的手機棄置在水溝，有侵占遺失物的犯行與犯意，依法判罰6000元，得易服勞役6日，全案可上訴。

台中市胡姓男子在去年底撿到黃姓男子的背包，內裝有15萬的現金與禮券、手機，胡將手...
台中市胡姓男子在去年底撿到黃姓男子的背包，內裝有15萬的現金與禮券、手機，胡將手機丟棄在水溝後，侵占背包，因此吃上官司。圖／本報資料相片
分享

禮券台中市

相關新聞

調查官與議員助理捲入性侵疑雲 調查局澄清不在現場

2019-05-05 00:12

涉性騷停職調查 已婚男老師喊冤

2019-05-04 23:55

不爽收錢沒辦事…他砍友被判刑九年

2019-05-04 23:50

歧視孕婦？常「下錯單」公司解聘她 法官判有理

2019-05-04 23:44

捲入立委助理被控性侵案？調查局否認調查官設局

2019-05-04 22:01

新北道路有落差致騎車摔倒 男子告贏樹林公所

2019-05-04 21:53

家族企業爆財務糾紛 妻反告夫違法解僱

2019-05-04 18:57

夜間不開車燈有人被罰了 宜蘭警方取締罰1千2到3千6

2019-05-04 18:35

工人裝電梯沒綁安全帶摔死 雇主被判4月徒刑

2019-05-04 17:41

女會計乾坤大挪移 侵占公司近2千萬公款

2019-05-04 16:46

槍手代打麻將卻擅離桌被金主砍死 莽撞金主被判9年徒刑

2019-05-04 16:44

7旬貪汙鄉長棄保潛逃 親近人士：他不想老死獄中

2019-05-04 16:30

沒看到警察？秘錄器打臉小黃司機 違規拒停加罰3千元

2019-05-04 16:22

替代役恐性侵再犯 法院裁准刑後強制治療

2019-05-04 14:31

懷孕女控「不能勝任」解雇 法院駁回：她一直下錯單

2019-05-04 12:10

影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39

一只口罩 破了7年前機車竊案

2019-05-04 10:19

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

影／電擊虐打斷腳筋4大黑幫橫行 竹市警威力掃蕩

2019-05-04 12:20

鹽酥雞送九層塔滿滿一盤 網驚：難怪天天排隊

2019-05-04 11:01

立委林奕華辦公室主任涉性侵 今遭妨害性自主函送法辦

2019-05-04 14:49

影／賭場化身主題餐廳 賭客贏錢後開心幾分鐘就被搶

2019-05-04 18:08

玉管處救命山屋被破壞 奧客偷接電煮泡麵

2019-05-04 12:17

夜市掀「盲包」經濟熱 挖寶者拆開多夢碎

2019-05-04 11:52

高中生上摩鐵很正常？ 網：比去MTV乾淨

2019-05-04 15:39

16個打1個 警察到場逃散仍全被查獲移送法辦

2019-05-04 20:11

網友怨：超過40歲不能穿短褲上班？那我改穿...

2019-05-05 08:18

蘭嶼情人洞女子疑失足落海 命危急救中

2019-05-04 17:16

7旬貪汙鄉長棄保潛逃 親近人士：他不想老死獄中

2019-05-04 16:30

噁！男在超商通便器上裝針孔 10男女客如廁全被錄

2019-05-04 15:15

網傳「不能倒轉」美女照 網民反轉後驚嚇：是妖術啊

2019-05-04 13:30

汽車騎上安全島 機車騎士卡車底命危送醫

2019-05-04 22:33

老婦疑走進水泥車死角 頭部重創當場死亡

2019-05-04 18:51

影／醉誇張！醉男躺路邊機車當床睡 朋友徹夜守12小時

2019-05-04 11:18

調查官與議員助理捲入性侵疑雲 調查局澄清不在現場

2019-05-05 00:12

黑幫進駐港區圍船恐嚇太囂張 高雄警方掃蕩18人

2019-05-04 12:49

夜市小姊妹叫賣餅乾 母：不得已

2019-05-04 11:32

捲入立委助理被控性侵案？調查局否認調查官設局

2019-05-04 22:01

影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39

護理之家火警起訴護理師 公會、鄭文燦聲援：認定錯誤

2019-05-04 14:07

沒看到警察？秘錄器打臉小黃司機 違規拒停加罰3千元

2019-05-04 16:22

懷孕女控「不能勝任」解雇 法院駁回：她一直下錯單

2019-05-04 12:10

【即時短評】電子遊藝場化身主題餐廳重出江湖

2019-05-04 20:03

高雄春吶取締交通違規 1男子疑酒駕吃9萬罰單

2019-05-04 11:50

求女兒回家遭拒 心碎爸持刀上街揮舞還抵住自己脖子

2019-05-04 20:55

毒蟲違停想吸毒止癮 眼尖警員當場起獲槍毒

2019-05-04 19:33

1年150億！地下匯兌規模大 僅次詐團、運毒

2019-05-04 23:25

槍手代打麻將卻擅離桌被金主砍死 莽撞金主被判9年徒刑

2019-05-04 16:44

夜間不開車燈有人被罰了 宜蘭警方取締罰1千2到3千6

2019-05-04 18:35

先生變賣田產包養小三 妻子訴請離婚法官判准

2019-05-05 07:52

國中老師被檢舉對女學生性騷擾 停職接受調查

2019-05-04 12:50

影／疑風浪大！台東客輪凱旋二號偏航撞港嘴無人受傷

2019-05-04 16:19

外星人控制我！精神病男失心發狂持刀捅女友 被判無罪

2019-05-04 19:32

遊戲主題餐廳開賭 賭客贏了錢...遭洗劫

2019-05-04 23:28

女會計乾坤大挪移 侵占公司近2千萬公款

2019-05-04 16:46

借十萬不堪高利 夫妻走上絕路

2019-05-04 23:28

歧視孕婦？常「下錯單」公司解聘她 法官判有理

2019-05-04 23:44

涉性騷停職調查 已婚男老師喊冤

2019-05-04 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top