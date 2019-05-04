親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

歧視孕婦？公司解聘她 法官判有理

2019-05-04 23:44聯合報 記者賴郁薇／高雄報導

高雄市黃姓女子帶孕擔任公司專員卻早產，又被以「不能勝任工作」為由解雇，向法院請求...
高雄市黃姓女子帶孕擔任公司專員卻早產，又被以「不能勝任工作」為由解雇，向法院請求確認僱傭契約存在，被法院駁回。圖／聯合報系資料照片
分享

黃姓高齡孕婦任職某公司計畫部專員，懷孕期間因病緊急剖腹早產，但不足月女嬰夭折，重返工作崗位又被告知未通過試用期考核，憤而指控公司歧視孕婦，向法院提告確認僱傭關係存在。橋頭地方法院調查發現，黃女任職時常「下錯單」，替公司惹麻煩，判公司解聘有理。

黃女三年前帶著兩個月身孕到職，負責與蘇州廠區接洽下單，工作近四個月。某日下班途中，突感血壓飆高、身體不適，就醫判斷是子宮癲癇症前兆。黃女請病假住院一周，但胎兒心跳波動卻急劇下降，剖腹急救仍保不住女嬰，黃女產後又收到公司以「不能勝任工作」為由解雇。

黃女憤而向法院提告，指控主管曾出言暗酸「雇用孕婦是公司決定，不是我的意願」，並碎念孕婦徒增團隊工作困擾，且未依勞基法規定，調派適合孕婦的工作，還增加她工作量，害她積勞成疾。有主管趁她住院期間，透過電話要求她主動離職，害她情緒波動過大、早產。黃女向法院請求確認僱傭關係存在，並要求公司應按月給付薪水至她復職。

橋頭地院從下單系統發現，黃女無法對應散料、套裝及尺寸，害訂單有誤，是工作重大疏失；黃女上級主管稱她工作態度消極，頻頻下錯單，根本無心工作。公司人資當初考量她有孕在身，同意延長試用期一個月，但狀況未好轉。

法官指出，黃女在公司的職務為下單負責人，卻常需要工作團隊替她再次把關下單內容，工作狀況不佳，當雇主用盡各種手段仍無法改善情況下，得終止勞動契約，認定公司解聘有理。

孕婦早產

相關新聞

家族企業爆財務糾紛 妻反告夫違法解僱

2019-05-04 18:57

調查官與議員助理捲入性侵疑雲 調查局澄清不在現場

2019-05-05 00:12

涉性騷停職調查 已婚男老師喊冤

2019-05-04 23:55

不爽收錢沒辦事…他砍友被判刑九年

2019-05-04 23:50

新北道路有落差致騎車摔倒 男子告贏樹林公所

2019-05-04 21:53

夜間不開車燈有人被罰了 宜蘭警方取締罰1千2到3千6

2019-05-04 18:35

工人裝電梯沒綁安全帶摔死 雇主被判4月徒刑

2019-05-04 17:41

女會計乾坤大挪移 侵占公司近2千萬公款

2019-05-04 16:46

槍手代打麻將卻擅離桌被金主砍死 莽撞金主被判9年徒刑

2019-05-04 16:44

7旬貪汙鄉長棄保潛逃 親近人士：他不想老死獄中

2019-05-04 16:30

沒看到警察？秘錄器打臉小黃司機 違規拒停加罰3千元

2019-05-04 16:22

替代役恐性侵再犯 法院裁准刑後強制治療

2019-05-04 14:31

懷孕女控「不能勝任」解雇 法院駁回：她一直下錯單

2019-05-04 12:10

影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39

一只口罩 破了7年前機車竊案

2019-05-04 10:19

自動門夾傷視障男 麥當勞判賠20萬

2019-05-04 00:29

許信良陪同 民進黨大老張俊宏總統府投案

2019-05-04 00:29

點蠟燭不慎失火燒死妻 91歲翁不起訴

2019-05-04 00:29

民代之子仗勢性侵檳榔攤女員工 遭判刑4年

2019-05-03 23:48

年薪47萬撞死人包5萬奠儀 算預付賠償非餽贈

2019-05-03 21:36

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

人夫機師外遇網美空姐 小三媽傳訊正宮：為何要毀掉努力的女生

2019-05-04 10:18

影／電擊虐打斷腳筋4大黑幫橫行 竹市警威力掃蕩

2019-05-04 12:20

鹽酥雞送九層塔滿滿一盤 網驚：難怪天天排隊

2019-05-04 11:01

年改延退警力老化…資深佐警獨有福利沒了 準備上深夜勤

2019-05-04 10:07

立委林奕華辦公室主任涉性侵 今遭妨害性自主函送法辦

2019-05-04 14:49

海中漂出「一隻腳」 男子急報案結果大傻眼

2019-05-04 10:13

玉管處救命山屋被破壞 奧客偷接電煮泡麵

2019-05-04 12:17

影／賭場化身主題餐廳 賭客贏錢後開心幾分鐘就被搶

2019-05-04 18:08

高中生上摩鐵很正常？ 網：比去MTV乾淨

2019-05-04 15:39

夜市掀「盲包」經濟熱 挖寶者拆開多夢碎

2019-05-04 11:52

16個打1個 警察到場逃散仍全被查獲移送法辦

2019-05-04 20:11

蘭嶼情人洞女子疑失足落海 命危急救中

2019-05-04 17:16

7旬貪汙鄉長棄保潛逃 親近人士：他不想老死獄中

2019-05-04 16:30

網傳「不能倒轉」美女照 網民反轉後驚嚇：是妖術啊

2019-05-04 13:30

噁！男在超商通便器上裝針孔 10男女客如廁全被錄

2019-05-04 15:15

影／醉誇張！醉男躺路邊機車當床睡 朋友徹夜守12小時

2019-05-04 11:18

黑幫進駐港區圍船恐嚇太囂張 高雄警方掃蕩18人

2019-05-04 12:49

夜市小姊妹叫賣餅乾 母：不得已

2019-05-04 11:32

汽車騎上安全島 機車騎士卡車底命危送醫

2019-05-04 22:33

老婦疑走進水泥車死角 頭部重創當場死亡

2019-05-04 18:51

護理之家火警起訴護理師 公會、鄭文燦聲援：認定錯誤

2019-05-04 14:07

懷孕女控「不能勝任」解雇 法院駁回：她一直下錯單

2019-05-04 12:10

影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39

捲入立委助理被控性侵案？調查局否認調查官設局

2019-05-04 22:01

沒看到警察？秘錄器打臉小黃司機 違規拒停加罰3千元

2019-05-04 16:22

高雄春吶取締交通違規 1男子疑酒駕吃9萬罰單

2019-05-04 11:50

【即時短評】電子遊藝場化身主題餐廳重出江湖

2019-05-04 20:03

求女兒回家遭拒 心碎爸持刀上街揮舞還抵住自己脖子

2019-05-04 20:55

自動門夾傷視障男 麥當勞判賠20萬

2019-05-04 00:29

槍手代打麻將卻擅離桌被金主砍死 莽撞金主被判9年徒刑

2019-05-04 16:44

毒蟲違停想吸毒止癮 眼尖警員當場起獲槍毒

2019-05-04 19:33

一只口罩 破了7年前機車竊案

2019-05-04 10:19

影／疑風浪大！台東客輪凱旋二號偏航撞港嘴無人受傷

2019-05-04 16:19

夜間不開車燈有人被罰了 宜蘭警方取締罰1千2到3千6

2019-05-04 18:35

外星人控制我！精神病男失心發狂持刀捅女友 被判無罪

2019-05-04 19:32

國中老師被檢舉對女學生性騷擾 停職接受調查

2019-05-04 12:50

女會計乾坤大挪移 侵占公司近2千萬公款

2019-05-04 16:46

調查官與議員助理捲入性侵疑雲 調查局澄清不在現場

2019-05-05 00:12

家族企業爆財務糾紛 妻反告夫違法解僱

2019-05-04 18:57

影／南迴公路火燒車 休旅車主：停路邊竟自燃

2019-05-04 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top