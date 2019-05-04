歧視孕婦？公司解聘她 法官判有理

2019-05-04 23:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄報導



高雄市黃姓女子帶孕擔任公司專員卻早產，又被以「不能勝任工作」為由解雇，向法院請求確認僱傭契約存在，被法院駁回。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黃姓高齡孕婦任職某公司計畫部專員，懷孕期間因病緊急剖腹早產，但不足月女嬰夭折，重返工作崗位又被告知未通過試用期考核，憤而指控公司歧視孕婦，向法院提告確認僱傭關係存在。橋頭地方法院調查發現，黃女任職時常「下錯單」，替公司惹麻煩，判公司解聘有理。

黃女三年前帶著兩個月身孕到職，負責與蘇州廠區接洽下單，工作近四個月。某日下班途中，突感血壓飆高、身體不適，就醫判斷是子宮癲癇症前兆。黃女請病假住院一周，但胎兒心跳波動卻急劇下降，剖腹急救仍保不住女嬰，黃女產後又收到公司以「不能勝任工作」為由解雇。

黃女憤而向法院提告，指控主管曾出言暗酸「雇用孕婦是公司決定，不是我的意願」，並碎念孕婦徒增團隊工作困擾，且未依勞基法規定，調派適合孕婦的工作，還增加她工作量，害她積勞成疾。有主管趁她住院期間，透過電話要求她主動離職，害她情緒波動過大、早產。黃女向法院請求確認僱傭關係存在，並要求公司應按月給付薪水至她復職。

橋頭地院從下單系統發現，黃女無法對應散料、套裝及尺寸，害訂單有誤，是工作重大疏失；黃女上級主管稱她工作態度消極，頻頻下錯單，根本無心工作。公司人資當初考量她有孕在身，同意延長試用期一個月，但狀況未好轉。

法官指出，黃女在公司的職務為下單負責人，卻常需要工作團隊替她再次把關下單內容，工作狀況不佳，當雇主用盡各種手段仍無法改善情況下，得終止勞動契約，認定公司解聘有理。