遭女友胞妹告性騷擾 法官認片面證述判男子無罪

2019-05-04 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



陳姓男子與同居女友去年3月搬進女友妹妹租屋處，與女友母親4人分層同住，女友妹妹心裡不快且處處提防，直至女友妹妹的愛犬跑上3樓，找陳飼養的狗狗玩，突然跳上床鋪，雙方抓捕、嬉逗狗狗間，陳遭控偷吻、襲胸，台南地院找來女友母親等人作證，但多聽女友妹妹轉述，認無法單憑片面證述入人於罪，最後判陳無罪。

判決指出，陳女友的妹妹稱愛犬奔跑至3樓房間 ，她上樓進入房間，想把愛犬抱下樓，牠突然跳上床鋪，陳趁她跨坐在床緣上抓捕愛犬之際，從後環抱壓制其雙手，無視拒絕、抵抗 ，親吻左耳，並將左手伸入衣服 ，強行撫摸胸部，她掙脫下樓後，趕緊通知母親，報警處理。

陳指出，當天是對方自己帶狗上來3樓，跟他的狗玩，他的狗喜歡站起來跟人玩，所以他從對方後面抓住她的手，讓他的狗親她；他並沒有對方身體做出猥褻行為。

陳女友的妹妹證述，對陳搬進她家，對他就保持戒心，沒有好感。案發後，她持刀情緒激動，經阿伯奪下刀子，帶至醫院就醫，她向醫療人員自述長期遭性騷擾，忍無可忍才出現情緒激動拿刀等行為。

合議庭審理時，找來母親及阿伯作證，母親說，當天她在廚房煮東西，女兒就說陳抱她、親她，反問女兒「妳怎麼沒叫我」，女兒說她嚇到，突然不知道怎麼做，後來就沒有繼續講了。阿伯表示，4月間，他和姊姊、大外甥女、陳一起回家，當天陳在門外，他進門後過一段時間，才看到小外甥女拿著菜刀，當時陳都在門外，小外甥女拿菜刀應該不是看到陳，後來是他上前去將菜刀搶下來。