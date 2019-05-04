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捲入立委助理被控性侵案？調查局否認調查官設局

2019-05-04 22:01聯合報 記者張宏業╱即時報導

國民黨立委林奕華。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林奕華。 圖／聯合報系資料照片
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立委林奕華辦公室主任遭人指控性侵，有媒體報導稱調查局調查官在場、並介入當事人糾紛，調查局今發布聲明指出，關於設局之說，純屬子虛烏有。

據了解，台北市調處大安站許姓調查官，因負責轄區包括林奕華選區，先前便認識林辦公室相關人員，包括目前已請辭的林姓主任，4月28日獲邀前往林的服務處聚會，此次提出指控遭性侵的女子後來也到場。許姓調查官後來與友人在外面抽菸，突然見女子驚恐逃出來，泣訴遭林姓主任非禮，許曾問她是否要報警，但對方未表示意見。

調查局指出，調查官並不在案發現場，也未介入當事人糾紛，關於設局情事純屬子虛烏有。

林奕華性侵北市

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