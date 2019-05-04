親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／5大嫁香港豪門台女星齊亮相 一張照洩夫家財力驚人

新北道路有落差致騎車摔倒 男子告贏樹林公所

2019-05-04 21:53聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市陳姓男子前年4月騎車行經樹林區中正路，因人孔蓋與柏油路面有落差，導致陳男連人帶車摔倒，造成手臂骨折，機車毀損，認為樹林區公所道路維護不力，申請國家賠償去年為板橋簡易庭駁回，向新北地院上訴請求國家賠償。新北地院審理後，發現人孔蓋高低落差狀態應已為時已久，認為主管單位疏於管理，廢棄原判決，日前判決樹林區公所應賠償33萬3991元，不得上訴。

判決指出，陳姓男子106年4月11日上午騎機車行經樹林區往板橋方向，在匯豐汽車前中正路上，因該處進行下水道工程，路面人孔蓋與柏油路面接縫處有高低差過大，陳男當場摔車，造成手臂骨折及機車損毀，車禍後生後向負責道路維護的樹林區公所提告請求國家賠償，去年板橋簡易庭遭駁回，向新北地院提出上訴。

樹林區公所提出106年3月26日道路巡檢表，顯示路段為「正常」，新北市政府養護工程處的巡查軌跡表，於106年4月10日曾在該路段實詢查，巡查結果也為「正常」，認為人孔蓋與馬路間高低差形成時點，可能是自106年4月10日巡查後至106年4月11日上午之間，而陳男摔車是無法預見的偶發事故。

新北地院審理時，檢視車禍發生地點人孔蓋高地落差的照片，發現人孔蓋與路面接縫處的落差已有一成人食指頭高度，且接縫中甚至已有煙蒂、碎石積成，足以認定人孔蓋高低落差狀態應已為時已久，而區公所抗辯說法，顯與事實不符，認為區公所有疏於管理、維護人孔蓋。

新北地院日前判決樹林區公所應負國家賠償之責，包括陳男醫療藥費、看護費用、財物損失、不能工作損失、精神慰撫金，共33萬3991元

，不得上訴。

新北市陳姓男子前年4月騎車行經樹林區中正路，因人孔蓋與柏油路面有落差，導致連人帶...
新北市陳姓男子前年4月騎車行經樹林區中正路，因人孔蓋與柏油路面有落差，導致連人帶車摔倒受傷，提告請求國家賠償，新北地院日前判決樹林區公所應賠償且不得上訴。示意圖／Ingimage
分享

車禍骨折

相關新聞

家族企業爆財務糾紛 妻反告夫違法解僱

2019-05-04 18:57

夜間不開車燈有人被罰了 宜蘭警方取締罰1千2到3千6

2019-05-04 18:35

工人裝電梯沒綁安全帶摔死 雇主被判4月徒刑

2019-05-04 17:41

女會計乾坤大挪移 侵占公司近2千萬公款

2019-05-04 16:46

槍手代打麻將卻擅離桌被金主砍死 莽撞金主被判9年徒刑

2019-05-04 16:44

7旬貪汙鄉長棄保潛逃 親近人士：他不想老死獄中

2019-05-04 16:30

沒看到警察？秘錄器打臉小黃司機 違規拒停加罰3千元

2019-05-04 16:22

替代役恐性侵再犯 法院裁准刑後強制治療

2019-05-04 14:31

懷孕女控「不能勝任」解雇 法院駁回：她一直下錯單

2019-05-04 12:10

影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39

一只口罩 破了7年前機車竊案

2019-05-04 10:19

自動門夾傷視障男 麥當勞判賠20萬

2019-05-04 00:29

許信良陪同 民進黨大老張俊宏總統府投案

2019-05-04 00:29

點蠟燭不慎失火燒死妻 91歲翁不起訴

2019-05-04 00:29

民代之子仗勢性侵檳榔攤女員工 遭判刑4年

2019-05-03 23:48

年薪47萬撞死人包5萬奠儀 算預付賠償非餽贈

2019-05-03 21:36

港都三署聯合拍賣會 油輪、挖礦機、馬丁鞋都來賣

2019-05-03 17:17

鮪魚：傷害已造成不會撤告 委任律師提交更多證據

2019-05-03 17:16

已婚男偷吃茶藝館女侍產子 稱兒是通姦鐵證拒付扶養費

2019-05-03 17:12

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

人夫機師外遇網美空姐 小三媽傳訊正宮：為何要毀掉努力的女生

2019-05-04 10:18

影／電擊虐打斷腳筋4大黑幫橫行 竹市警威力掃蕩

2019-05-04 12:20

鹽酥雞送九層塔滿滿一盤 網驚：難怪天天排隊

2019-05-04 11:01

年改延退警力老化…資深佐警獨有福利沒了 準備上深夜勤

2019-05-04 10:07

影／中和區里辦公處半夜火警 樓上住戶疏散10餘人

2019-05-04 02:44

花蓮連鎖牛排店遭砸 顧客驚恐躲牆角

2019-05-03 22:43

海中漂出「一隻腳」 男子急報案結果大傻眼

2019-05-04 10:13

玉管處救命山屋被破壞 奧客偷接電煮泡麵

2019-05-04 12:17

立委林奕華辦公室主任涉性侵 今遭妨害性自主函送法辦

2019-05-04 14:49

高中生上摩鐵很正常？ 網：比去MTV乾淨

2019-05-04 15:39

影／賭場化身主題餐廳 賭客贏錢後開心幾分鐘就被搶

2019-05-04 18:08

夜市掀「盲包」經濟熱 挖寶者拆開多夢碎

2019-05-04 11:52

蘭嶼情人洞女子疑失足落海 命危急救中

2019-05-04 17:16

民代之子仗勢性侵檳榔攤女員工 遭判刑4年

2019-05-03 23:48

7旬貪汙鄉長棄保潛逃 親近人士：他不想老死獄中

2019-05-04 16:30

網傳「不能倒轉」美女照 網民反轉後驚嚇：是妖術啊

2019-05-04 13:30

許信良陪同 民進黨大老張俊宏總統府投案

2019-05-04 00:29

影／醉誇張！醉男躺路邊機車當床睡 朋友徹夜守12小時

2019-05-04 11:18

噁！男在超商通便器上裝針孔 10男女客如廁全被錄

2019-05-04 15:15

黑幫進駐港區圍船恐嚇太囂張 高雄警方掃蕩18人

2019-05-04 12:49

16個打1個 警察到場逃散仍全被查獲移送法辦

2019-05-04 20:11

夜市小姊妹叫賣餅乾 母：不得已

2019-05-04 11:32

他以自殺、自殘要脅她赴約 她擔憂他安危赴約慘了

2019-05-03 23:03

懷孕女控「不能勝任」解雇 法院駁回：她一直下錯單

2019-05-04 12:10

護理之家火警起訴護理師 公會、鄭文燦聲援：認定錯誤

2019-05-04 14:07

影／高雄機車互撞火警影片曝光 起火機車疑闖紅燈

2019-05-04 10:39

沒看到警察？秘錄器打臉小黃司機 違規拒停加罰3千元

2019-05-04 16:22

高雄春吶取締交通違規 1男子疑酒駕吃9萬罰單

2019-05-04 11:50

自動門夾傷視障男 麥當勞判賠20萬

2019-05-04 00:29

槍手代打麻將卻擅離桌被金主砍死 莽撞金主被判9年徒刑

2019-05-04 16:44

一只口罩 破了7年前機車竊案

2019-05-04 10:19

影／高雄機車車禍起火 2人受傷送醫

2019-05-03 23:35

老婦疑走進水泥車死角 頭部重創當場死亡

2019-05-04 18:51

全國掃黑5天逮397人 殺警案父子落網

2019-05-04 00:29

【即時短評】電子遊藝場化身主題餐廳重出江湖

2019-05-04 20:03

女會計乾坤大挪移 侵占公司近2千萬公款

2019-05-04 16:46

台泰美聯手破獲 毒品混充「鐵觀音」暗藏音箱走私

2019-05-04 00:29

影／疑風浪大！台東客輪凱旋二號偏航撞港嘴無人受傷

2019-05-04 16:19

毒蟲違停想吸毒止癮 眼尖警員當場起獲槍毒

2019-05-04 19:33

外星人控制我！精神病男失心發狂持刀捅女友 被判無罪

2019-05-04 19:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top