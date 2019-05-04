新北道路有落差致騎車摔倒 男子告贏樹林公所

2019-05-04 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市陳姓男子前年4月騎車行經樹林區中正路，因人孔蓋與柏油路面有落差，導致陳男連人帶車摔倒，造成手臂骨折，機車毀損，認為樹林區公所道路維護不力，申請國家賠償去年為板橋簡易庭駁回，向新北地院上訴請求國家賠償。新北地院審理後，發現人孔蓋高低落差狀態應已為時已久，認為主管單位疏於管理，廢棄原判決，日前判決樹林區公所應賠償33萬3991元，不得上訴。

判決指出，陳姓男子106年4月11日上午騎機車行經樹林區往板橋方向，在匯豐汽車前中正路上，因該處進行下水道工程，路面人孔蓋與柏油路面接縫處有高低差過大，陳男當場摔車，造成手臂骨折及機車損毀，車禍後生後向負責道路維護的樹林區公所提告請求國家賠償，去年板橋簡易庭遭駁回，向新北地院提出上訴。

樹林區公所提出106年3月26日道路巡檢表，顯示路段為「正常」，新北市政府養護工程處的巡查軌跡表，於106年4月10日曾在該路段實詢查，巡查結果也為「正常」，認為人孔蓋與馬路間高低差形成時點，可能是自106年4月10日巡查後至106年4月11日上午之間，而陳男摔車是無法預見的偶發事故。

新北地院審理時，檢視車禍發生地點人孔蓋高地落差的照片，發現人孔蓋與路面接縫處的落差已有一成人食指頭高度，且接縫中甚至已有煙蒂、碎石積成，足以認定人孔蓋高低落差狀態應已為時已久，而區公所抗辯說法，顯與事實不符，認為區公所有疏於管理、維護人孔蓋。

新北地院日前判決樹林區公所應負國家賠償之責，包括陳男醫療藥費、看護費用、財物損失、不能工作損失、精神慰撫金，共33萬3991元