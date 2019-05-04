家族企業爆財務糾紛 妻反告夫違法解僱

2019-05-04 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市經營塑膠製品的尤姓男子前年10月發現公司有500多萬元帳目不清，要求擔任公司會計及技術員的曾姓妻子及妻弟二人說明，二人卻神隱三天不見人，依無正當理由曠職三日為由，將二人解僱，曾妻提告確認僱傭關係勝訴。示意圖／Ingimage 分享 facebook

新北市經營塑膠製品的尤姓男子前年10月發現公司有500多萬元帳目不清，要求擔任公司會計及技術員的曾姓妻子及妻弟二人說明，二人卻神隱三天不見人，依無正當理由曠職三日為由，將二人解僱；曾妻二人向法院提告確認僱傭關係存在，新北地院認為尤男公司於前年12月底停止營業迄今，認為停業前雙方僱傭關係仍存在，日前判決尤男仍應支付二人2個多月的薪資，可上訴。

在新北市鶯歌區經營塑膠製品公司的尤姓男子，前年10月17日發現公司帳款有510萬8100元帳目不清，懷疑是擔任公司會計及技術員的曾姓妻子及妻弟曾姓男子二人從中「上下其手」，要求二人出面說明，豈料二人當天中午就有如「人間蒸發」，不見蹤影，直至10月20日仍未出面，以二人無正當理由曠職三日以上予以解僱。

曾妻抗辯指出，該公司也有投資300萬元，且自103年8月起受僱擔任會計，每月薪資為4萬元，而其弟自104年4月受僱擔任技援員，每月薪資為4萬3000元，曾妻認為，是丈夫尤男片面解除雙方僱傭契約，且前年10月20日欲到公司上班，但尤男卻將公司大門鎖上不讓她進門，也不肯接她電話；曾弟也表示，前年10月19日欲請假，但公司無人接電話。

新北地院指出，依勞基法第12條第1項第6款規定，勞工無正當理由繼續曠工3日，雇主得不經預告終止勞動契約者，必以勞工無正當理由曠工及繼續曠工3日為其法定要件，倘祇具其一，即不構成雇主得不經預告終止勞動契約之事由。

新北地院認為，尤男承認公司於前年10月20日起已歇業，並於前年12月31日停業迄今，但對前年10月19日起至20日公司尚有營業之事實，卻無法舉證，認為是尤男拒絕二人提供勞務，判決尤男應給付二人從前年自10月20日至12月31日的薪資，仍可上訴。