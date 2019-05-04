夜間不開車燈有人被罰了 宜蘭警方取締罰1千2到3千6

2019-05-04 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府警察局發現，部分汽機車駕駛人在夜間行駛時未開啟頭燈，致使用路人不易察覺對向來車，增加肇事風險，本月起加強取締，警方今天指出，已經至少開出3件，各罰1200元以上、3600元以下罰鍰，提醒守法，保障自己與別人行車安全。圖／宜蘭縣政府警察局提供 分享 facebook

宜蘭縣政府警察局發現，部分汽機車駕駛人在夜間行駛時未開啟頭燈，致使用路人不易察覺對向來車，增加肇事風險，本月起加強取締，警方今天指出，已經至少開出3件，各罰1200元以上、3600元以下罰鍰，提醒守法，保障自己與別人行車安全。

警方指出，依據道路交通安全規則第109條規定，汽車行駛於夜間、行經隧道、調撥車道、遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈，而宜蘭尤其因水氣豐富、降雨頻繁，多數道路位在山嶺地區、路線彎曲，如果開車燈，會嚴重影響駕駛人夜間行車視線，危及用路人行車安全。

警方指出，警局本月起規劃「取締夜間未開大燈專案」，要求所屬各單位納入平時勤務執行重點，由員警於執行巡邏、交通稽查、路檢等各項勤務時，針對汽、機車夜間未開啟大燈、包括燈號故障損壞者加強取締，目前至少開出3件，包括2件小客車、1件機車，分別位在宜蘭市縣民大道、宜興路、新民路。

警方表示，遭取締的駕駛都表示是忘了開燈，但還是要被依據道路交通管理處罰條例第42條「不依規定使用燈光」舉發，處新臺幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

警方提醒，汽車使用燈光除可增加視野明亮度，對於同向及對向車輛亦具警示效果，能使駕駛人察覺他車之遠近，幫助判斷會車與超車距離，保持安全行車間距，車輛在視野較差之巷道進行轉向時，也能提早引起他車注意，降低交通事故發生，呼籲駕駛人，夜間行車時應依規定開啟大燈，遵守交通安全規則，重視守法精神，共同維護交通安全與順暢。