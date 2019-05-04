7旬貪汙鄉長棄保潛逃 親近人士：他不想老死獄中

2019-05-04 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣前車城鄉長林錫章與「密友」駱文宗被控收賄貪汙罪，分別被重判14年半、10年2個月定讞，檢方通知入監服刑前，2人棄保潛逃，屏東地檢署已對發布通緝，但司法防逃機制挨轟又出包，讓檢警顏面無光；據親近2人的友人透露，林錫章已70歲、身體也不好，曾表示「貪汙罪不得假釋，服刑14年半，必老死獄中」，也不缺錢，與其老死獄中，不如跑一天是一天。

屏東地檢署4年前偵辦車城鄉工程索賄弊案，認定前鄉長林錫章透過2名同居「密友」趙清連與駱文宗擔任白手套，向廠商索賄上千萬元，依貪汙治條例起訴3人，最高法院今年3月21日駁回上訴後全案定讞，林被判刑14年6個月、趙12年6個月、駱10年2個月，均褫奪公權7年；屏東地檢署3月25日執行發監，僅趙清連到案服刑，林錫章與駱文宗逃逸無蹤，檢方發布通緝。

車城地方人士指出，林錫章4年前涉貪汙案後行事變得低調，極少公開露臉，一直住在台26線旁新開的民宿餐廳，他向國有財產局承租的四重溪大山溫泉餐廳被收回拆除後，資產保守估計有上億，但已脫產；據親近2人的友人透露，林錫章交保時就曾說，太痛苦了，死都不要回牢房，最高法院判決之前就已經知道不妙，已做好和「密友」一起潛逃準備，與其老死獄中，不如跑一天是一天。