沒看到警察？秘錄器打臉小黃司機 違規拒停加罰3千元

2019-05-04 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市鍾姓計程車司機，去年開車在台北市向陽路、重陽路口，被控在多車道路段左轉時，未依規定先行駛進入內側車道，被員警發現後攔查又拒停，員警除開一張600元違規罰單外，再多加一張拒絕停車逃逸罰單3000元。鍾男指根本沒看到警察攔車，不服提起行政訴訟，因員警秘錄器全程錄下，員警和他僅不到一個車身距離，不會看不到，「打臉」鍾男說詞，法官駁回他撤銷罰單請求。

基隆地院判決書指出，鍾姓司機去年7月某日下午5點多，開車在台北市向陽路、重陽路口時，被台北市警南港分局依「在多車道左轉彎（迴轉）不先駛入內側車道」、「違反處罰條例之行為，經警方吹哨，並以指揮棒攔停而拒絕停車逃逸」等交通違規逕行舉發，分別裁處罰鍰600元並記違規點數1 點，及3000元並記違規點數1 點兩項處分分。但被告不服，提起行政訴訟。

鍾男主張，他未依規定行車是事實 ，此舉實屬不當，但已深切悔悟，但並沒有拒停，因當時恰逢下班尖峰時段，車流量大，他行駛車道時，無法觀察到數十公尺外員警對其攔查之舉動，況員警事實上並無攔查。

鍾男還指違反交通規則是無心之過，他尚有失智之母親、配偶及小孩亟待扶養，若不上訴乖乖繳錢就沒事，上訴就遭記點，可謂「只許州官放火，不許百姓點燈」，聲明原處分撤銷。

員警配戴之密錄器拍攝前方景象，把過程全都有錄下，打臉鍾男說法。台北市區監理所向法官指出，檢視舉發機關之錄影光碟均可查見，錄影中並有員警吹哨、在路口以指揮棒攔查之畫面可佐，員警舉發自無違誤等語。