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假餐廳真賭場 恫嚇玩家詐賭6人送辦

2019-05-04 16:24中央社 彰化縣4日電

蔡姓男子等人涉在員林市經營遊戲主題餐廳以掩護賭場，玩家若贏錢就誣陷詐賭，率眾脅迫其交錢、簽本票及借據。警方拘提蔡嫌等6人，依組織犯罪、恐嚇取財、賭博等罪嫌送辦。

彰化縣警察局今天宣布偵破國內首宗遊戲主題餐廳涉嫌組織犯罪，刑事警察大隊副大隊長許忠彥指出，在員林市經營連鎖遊戲主題餐廳的38歲蔡姓男子日前率10名成員以詐賭名義，脅迫玩家交出證件及新台幣數拾萬元財物；若不從，就恐嚇「要讓你們住狗籠」。

警方蒐證完備後，報請彰化地方檢察署檢察官劉欣雅指揮偵辦，昨天查獲蔡男等6名犯嫌到案，並查扣開山刀、伸縮警棍、鐵棍、催款通知單、欠款通知單、現金等涉嫌組織犯罪防制條例等相關的贓物及證物。

警方表示，多名被害人指稱，今年3月前往員林市一家主題餐廳玩「撲克牌」遊戲贏錢時，被店內員工糾眾包圍。在無證據情形下，蔡姓主嫌與共犯誣指玩家詐賭，以「不會放過你們」、「要讓你們住狗籠」等言語脅迫被害人交付財物，或以提款卡提領現金、轉帳到指定帳戶後才能離去。

許忠彥指出，蔡姓主嫌經營餐廳掩護賭場，且似乎認定玩家「賭輸錢是應該的」，但當玩家贏錢就誣指詐賭脅迫交錢，不法集團經營餐廳可說是「穩贏的」。

全案蒐證後，警方會同法務部調查局彰化縣調查站、彰化憲兵隊同步執行搜索及拘提。蔡嫌等6人到案、警訊後，依組織犯罪、恐嚇取財、賭博等罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦。

恐嚇警察賭博

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