借款利率達100%到500% 警政署大掃蕩高利貸及地下匯兌

2019-05-04 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



警政署下令，從4月29日到5月3日，連續5日發動全國各警察機關強力打擊地下錢莊及地下匯兌，截至5月3日中午為止，共破獲地下錢莊71件138人，被害人及關係人多達188人，違法放貸金額達新台幣6千萬元，扣押新台幣5百20萬元；地下匯兌部分共計查獲8件22人，累計不法匯兌金額達新台幣2億9千萬元，扣押逾新台幣9千6百萬元。

警政署指出，地下錢莊（高利貸）經常利用民眾急迫、輕率、無經驗、或難以求助處境，誘使民眾誤踏高利貸陷阱，繼而結合暴力犯罪集團，對借款民眾施以強暴、脅迫、恐嚇、侵入住宅、傷害、毀損、監控……等足以使人心生畏懼的非法方法以催討債務，並衍生出自殺、家庭破碎等諸多社會問題；此外，地下匯兌業者為賺取高額不法佣金，提供跨境資金隱避流動的不法服務，實務上發現詐欺集團經常利用地下匯兌方式，將詐騙犯罪所得透過地下匯兌轉移到境外地區，造成金流斷點，嚴重妨害刑案的溯源追查。

為保障廣大民眾安居樂業的生活環境，警政署規劃「掃蕩地下金融專案行動」，警政署依這次專案行動的成果分析發現，地下錢莊放款予需錢孔急的底層民眾時，其放款利率最少自40%（年利率）起跳，多數案件的利率均達100%～500%間，被害民眾雖只有小額借款，但往往因高利率而陷入還利不還本的恐怖債務陷阱，還要面對暴力威脅及言語恐嚇。

有的個案中，有被害民眾因不堪地下錢莊逼債而自殺身亡；也有為籌錢還債鋌而走險犯下強盜案。警政署這次雷霆掃蕩地下錢莊，為底層民眾大力清除高利貸業者，顯示政府捍衛人民生命財產的決心。

在地下匯兌方面，警政署分析發現，其抽佣比例在匯兌金額1%至5%間，營業方式多數利用合法營業（如東南亞商店、網拍業等）的掩護，收取客戶現金後，再以LINE、微信等通訊軟體或電話方式，通知境外據點放款或轉帳，通匯地區以中國大陸、香港、澳門、泰國、韓國為主。

根據行政院洗錢防制辦公室發布的「國家洗錢及資恐風險評估報告」資料，臺灣從事地下通匯業者的犯罪所得，每年約為新台幣150億元，僅次於詐欺及毒品販運。

警政署呼籲民眾，有借款需求或匯兌需求，都應向合法金融業者洽詢。向地下錢莊借錢得不償失，甚至連累妻兒家人；而透過地下匯兌匯款將成為業者的幫凶，圖自己匯款便利卻傷害國家整體金融秩序。警政署將持續檢討執行做法，強化打擊不法地下金融力道，以保障人民生命財產安全。