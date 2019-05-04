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替代役恐性侵再犯 法院裁准刑後強制治療

2019-05-04 14:31中央社 台北4日電

傅姓替代役男被控尾隨夜歸粉領族，不顧對方謊稱有愛滋病仍執意性侵，被判刑5年定讞入監。獄方身心治療輔導後認其有高度再犯可能，檢方聲請服刑後強制治療，高院日前裁准。

判決指出，傅男原本在台北市第二殯儀館擔任替代役，卻在退役前10天、民國103年12月15日到台北市信義區某國中附近暗巷埋伏，於當天晚間10時許鎖定一名夜歸粉領族下手，趁機環抱、襲胸，並將對方壓制在地，恫稱「我是通緝犯，不要考驗我的耐心，只要一下下就好，你想不想活命」。

被害人為求脫身，謊稱有愛滋病。傅男卻強行掐住被害人脖子，用手指性侵得逞。後來路人聽到被害人呼救聲，上前大聲制止，傅男隨即逃逸，被害人報警處理。檢警根據監視器循線逮人，傅男坦承犯行，供稱自己有經濟壓力，曾想要找小姐洩慾，但因太貴而作罷。

一審及二審法院均考量他有強盜、妨害性自主、性騷擾等前科，顯然惡習難改，依強制性交罪判刑5年定讞，後來入監服刑。

法務部矯正署台北監獄在其服刑期間，對其進行身心治療及輔導教育後，經鑑定、評估其仍有高度再犯的危險，應到醫療院所施以強制治療。

台灣高檢署檢察官據此，聲請其於服刑後強制治療，台灣高等法院裁准，並諭知強制治療期間至其再犯危險顯著降低為止，且每年應鑑定、評估有無停止治療的必要。全案可抗告。

傅男尾隨夜歸粉領族並性侵，被判刑5年定讞入監。 圖／Ingimage
傅男尾隨夜歸粉領族並性侵，被判刑5年定讞入監。 圖／Ingimage
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替代役男性侵

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