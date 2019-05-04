她搭電梯被打到血滿面 鄰居思覺失調症減刑

2019-05-04 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



台北市陳姓婦人從4樓住處搭電梯下樓，但電梯在3樓時停下、開門，門外的黃姓鄰居說「我就在等妳」，接著朝她吐口水、亂拳揮打。陳婦被打到滿臉是血，水晶球體還脫位，台北地院依傷害罪判黃6月徒刑，得易科罰金。檢方和黃皆上訴，高等法院認為黃有情感思覺失調症，符合刑法第19條第2項減刑要件，改判黃5月徒刑，得易科罰金。

刑法第19條規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。」

陳姓婦人2015年11月9日早上搭電梯，卻無端遭受攻擊。她說，當時電梯在3樓停住，肥胖的黃姓鄰居左手拿著數位相機、右手按住電梯升降鍵說「我就在等妳」，接著朝著她的臉吐口水；她要關電梯門，但沒辦法關，出電梯門推黃，卻遭連番攻擊。

陳婦說，黃拿著數位相機的左手朝她打下，打落她的眼鏡，接著又打到她的右眉處；印象中，至少被揍5拳，她狂喊「救命」。她說，逃到1樓，向美容院的美容師求救，請對方幫忙報警。

美容師證稱，案發當時聽到樓上有聲音，是女生的尖叫聲，當時電梯有點故障，以為有人被關在裡面，之後滿臉是血的陳婦從電梯衝出來喊「救命」。

黃不否認與陳婦起爭執，也承認當天至少有揮1拳，但辯沒傷害到對方，且是對方先出手。律師辯護說，黃有精神疾病，適用刑法第19條第2項減刑。

高院整理出三項爭點，包括要確認陳婦的傷勢是否是黃造成？黃是正當防衛嗎？可否減刑？

陳婦是被救護車送至台北醫學大學急診，她頭部、臉部多處挫傷、撕裂傷，左眼挫傷合併眼前房出血、玻璃體出血，左手腕也挫瘀傷，合議庭認定傷勢是黃造成。而陳婦是電梯打開時，莫名遭攻擊，還被打到無法還手，合議庭指黃無從主張正當防衛。